День Феклы-свекольницы: что можно и категорически нельзя делать на 1 сентября
Первый день осени считается идеальным для новых начинаний.
Фото: www.globallookpress.com / Arco Images / Larssen, Gitta
Первого сентября на Руси отмечали народный праздник — день Феклы-свекольницы. В этот день начиналась уборка свеклы, которую употребляли в пищу и использовали в лечебных целях. А также в Феклу наши предки по приметам предсказывали богатым ли будет урожай и холодной ли зима.
Первый день осени считается идеальным для того, чтобы сменить работу, попробовать вышивать или писать картины маслом, словом попробовать себя в чем-то новом. А для того, чтобы год был успешным, в день Феклы обязательно нужно съесть блюдо из свеклы. Лучше всего подойдет борщ.
А вот обманывать, сплетничать и унывать в этот день категорически нельзя, по поверью это грозит финансовыми проблемами. Рекомендуется перенести на другой день починку обуви и одежды, сообщает Утро.ru. А также не надевать в Феклу одежду белых тонов — лучше выбрать что-то яркое, предпочтительно красное или бордовое.
Считается, что по приметам в этот день можно определить какой будет зима. Если утро 1 сентября было туманным — зима будет снежной. Журавли, летящие на юг, предрекают раннюю зиму.
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