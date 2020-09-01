Как знак зодиака мужчины определяет, каким он будет мужем

Знак зодиака может дать ответы на многие вопросы, включая и самый важный для девушки перед свадьбой. Каким будет ее любимый после замужества? Оказывается, рождение под определенными созвездиями определяет характер женатого мужчины. Это поможет и супруге, если она хочет жить в гармонии с избранником, пишет Femmie.ru.

Овны

Мужчинам-Овнам свойственна импульсивность, поэтому они могут сначала сказать, а потом подумать. При этом они умеют дать новый импульс угасшим отношениям и вернуть романтику даже после нескольких лет жизни в браке.

Тельцы

Упрямство Тельца известно обоим полам. Остаются они такими и после свадьбы — не любят что-то менять, идти на компромисс, соглашаться с доводами второй половины. Жить с таким мужчиной может быть нелегко.

Близнецы

Двойственность Близнецов приводит к тому, что после свадьбы они остаются весьма нерешительны. Им тяжело что-то менять, даже если это поможет улучшить положение семьи. Давление жены не улучшает ситуацию, а вот поддержка и совет в нужный момент могут повлиять на них куда эффективнее.

Раки

Для мужчины-Рака на первом месте всегда семья. Они заботятся о супруге, детях и родителях, но требуют того же и от своих избранниц. Любовь к детям может привести к угасанию романтики в отношениях, когда все мысли мужчины будут сосредоточены уже не на возлюбленной, а на общих наследниках и их будущем.

Львы

Быть в центре внимания — это главное желание мужчин-Львов. Им нравится забота, любовь, потакание в свой адрес, а вот ответной реакции можно дождаться не всегда. Собственные интересы могут преобладать над потребностями семьи.

Девы

Скрупулезные мужчины-Девы могут довести до белого каления импульсивных женщин. А вот сторонницам четко продуманного сценария на ближайшие лет 20 такое отношение в браке придется по вкусу. Они составляют себе план на все случаи жизни и четко следуют ему, не слишком хорошо реагируя на внезапные изменения.

Весы

Всем иногда хочется побыть наедине с собой, а вот мужчины под знаком Весы этого не понимают. Они чувствуют свое одиночество особенно остро, им постоянно требуется присутствие партнера рядом, будь то объятья, любовные игры или просто совместный сон в обнимку. В таком браке лучше забыть о раздельных интересах — все время они стараются проводить вместе с женами, из-за чего порой кажутся навязчивыми, если не супругам, то их друзьям.

Скорпионы

Бурный темперамент мужчин-Скорпионов приводит к бешеной ревности. Им сложно доверять кому-то, а свою избранницу они часто подозревают в измене. Порой в браке с ними случаются ссоры и недопонимание, причем порой на пустом месте. При этом Скорпионам сложно признать свою неправоту, они будут стоять на своем до последнего.

Стрельцы

Мужчина-Стрелец может быть хорошим мужем, но ему нужно ощущение свободы. Почувствовав лишь намек на ограничение своих прав, они начинают искать пути отхода. Повышенное внимание и проявление чувств может привести к расставанию с партнером по желанию Стрельца.

Козероги

Для мужа-Козерога очень важно доверие в отношениях, честность и готовность отвечать за свои слова. Данные им обещания следует исполнять, иначе можно столкнуться с непониманием, обидой, нежеланием оставаться вместе. Некоторая инфантильность такого поведения особенно заметна после свадьбы и данных клятв быть рядом, что бы ни случилось.

Водолеи

Даже в браке муж-Водолей иногда рвется проводить время вне семьи. Водолеям часто нужно побыть наедине с собой, успокоиться, разложить по полочкам эмоции и чувства, восстановить потраченные на общение с окружающими силы. После этого они вновь готовы быть отцами и мужьями.

Рыбы

У Рыб есть особенность — повышенная эмоциональность и чувствительность. Они легко понимают, когда с их возлюбленными что-то не так, готовы поддержать и вместе справиться с трудностями. При этом имеют завышенные ожидания к партнеру и могут быть очень разборчивыми при выборе спутницы жизни.

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