Откуда берется дежавю и как его можно использовать

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Светлана Александрова
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Психолог объяснил, почему иногда в незнакомом месте вдруг возникает ощущение, что вы уже здесь были, или при первой встрече с человеком он кажется хорошо знакомым.

Откуда берется дежавю и как его можно использовать

Фото: www.globallookpress.com / kati

Каждый человек хоть раз в своей жизни ощущал на себе эффект дежавю, когда в незнакомом месте вдруг возникает ощущение, что уже был здесь, или при первой встрече с человеком он кажется хорошо знакомым. Французское слово буквально переводится на русский язык как «уже видел». Откуда берется этот феномен и можно ли его как-то использовать, рассказал психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников.

«Есть такое понятие, как синхрония сознания, когда какие-то переживания, которые имели место в прошлом, как бы синхронизируются с настоящим. Есть что-то похожее по настроению или внешним картинкам, и мозг это опознает как некое воспоминание», — пояснил он.

По словам психолога, последователи восточных религий, основывающихся на теории реинкарнации, то есть последовательных перевоплощений бессмертной живой сущности из одного тела в другое, уверены, что дежавю — это проявление некой «вибрации прежней жизни». Сам Ключников считает, что это может быть и проявлением интуиции, из которого человек может извлечь для себя некую полезную подсказку.

«Интуиция таким образом в зависимости от того, какое это событие, либо поощряет человека сделать то, что он задумал, поддерживает в его решении что-то сделать, либо, наоборот, предупреждает против какого-то человека, шагов, решений», — полагает психолог.

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