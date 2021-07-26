Не гневите Вселенную: ТОП-6 вещей, о которых никогда нельзя говорить

Существует поверье, что если кому-то рассказать о своих ожиданиях или планах, то это значит — обречь себя на несчастья. Оказывается, в этом есть немалая доля истины.

Издревле люди верили, что в слове заключена энергия, и если ею «бросаться» направо и налево, можно окончательно себя растерять. Так, в списке «запретных» тем есть как минимум шесть вещей, обсудив которые вы можете не рассчитывать на счастливое будущее.

Никаких разговоров о болезнях!

Когда мы болеем, то невольно стараемся найти утешение в объятиях родного человека. Рассказываем ему подробности самочувствия: какая была температура, что сказал доктор, какие таблетки принимать, как питаться и так далее. Но делать этого категорически нельзя. Во многом потому, что после столь изматывающей беседы вы будете полностью истощены и сил на борьбу с той самой проблемой не останется.

Конечно, если человек нуждается в помощи, то об этом нужно попросить. Но только попросить, а не разводить демагогию.

Молчите о своих достижениях

Если вы получили годовую премию в размере пяти окладов или заняли высокую должность, не спешите сообщать об этом всему миру. Так сложилось, что люди зачастую не радуются успехам окружающих, а даже начинают их травить. Особенно актуально это в современном мире, когда вся жизнь человека буквально на ладони из-за соцсетей.

Эзотерики в данном случае спешат напомнить одну простую истину: счастье любит тишину.

Не смейте обсуждать проблемы…

Этот пункт плавно вытекает из двух предыдущих: чужие проблемы мало беспокоят окружающих. Порой так хочется кому-то рассказать о том, что творится на личном фронте или на работе, что, как говорится, «аж зубы сводит». Но все хорошо в меру. Конечно, вы можете поделиться с другом какой-то страшной бедой. Но если эта ситуация «проходная», то лучше пережить ее в одиночестве.

Так, к примеру, рассказав товарищу о том, как вас внезапно обидел любимый человек, вы навсегда испортите о нем впечатление. Вполне возможно, с ним вы помиритесь через несколько дней, а вот друзья еще много лет будут смотреть на него исподлобья.

Психологи настаивают: не думайте, что кто-то сможет решить вашу проблему одним мановением волшебной палочки. Только вы кузнец собственного счастья.

…И деньги тоже!

Обсуждать с кем-либо зарплату или сторонние доходы не просто глупо, но и опасно. Среди окружающих могут быть не только ваши друзья, но и завистливые личности. Конечно, разговора о том, что вас тут же ограбят не идет. Но сглазить могут.

Эзотерики в один голос твердят, что к деньгам нужен в принципе иной подход. Если их много — просто молчите и тихо радуйтесь, так — приманите богатство. Если мало — не нойте, иначе спугнете удачу.

Про сны — забудьте

Даже если этой ночью вам приснился принц на белом коне и подарил вам яхту — не смейте об этом рассказывать. Как разъясняют сомнологи, ночные видения полностью отражают наши скрытые желания, а значит — обладают удивительной энергией, которая может сподвигнуть на большие дела. Кроме того, нередко сны бывают вещие и знаменуют прекрасные события.

Не дайте пустой болтовне спугнуть тонкую материю. Лучше — немного потерпите.

Ни слова о будущем!

Ну, и конечно, ни с кем не говорите о планах. Вселенная — удивительная штука. Она готова подарить нам многое, если только мы отнесемся к этому с благодарностью. Будьте открыты миру, но в то же время, знайте меру. Не давайте окружающим вторгаться в ваше личное пространство, и тогда гармония будет царить во всем, пишет «Главред».

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