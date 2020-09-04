Как забыть бывшего возлюбленного? Советы психолога

Порой самое сложное — не расстаться с неподходящим партнером, а забыть его. Психолог Александр Шахов пояснил, почему так происходит и как легко навсегда распрощаться с прошлым.

Психолог напомнил, что нельзя просто взять и вычеркнуть из жизни, а особенно из памяти человека, с которым долго был вместе. «С глаз долой, из сердца вон» так не работает. Нужно научиться не только перестать видеться с бывшим, но и перестать думать о нем.

«Не пытайтесь управлять эмоциями напрямую — это бесполезно», — посоветовал Шахов.

Instagram @psycholog.alexandr.shahov

Он напомнил о явлении Kopfkino (с немецкого «Кино в голове» — Прим. ред.). Люди, пережившие разрыв, как правило, не только постоянно прокручивают реальные воспоминания о бывшем, но и мысленно проигрывают все заново. Представлять, как все было бы, если бы что-то изменить в прошлом — бесполезно и вредно.

«Примите решение идти дальше. Ложная надежда, иллюзия, самообман — вот причина ваших страданий», — объяснил Шахов.

А как быть тем, кто усиленно работает над собой, но все равно не может избавиться от мыслей о бывшем возлюбленном? У психолога есть три простых совета.

Сначала нужно четко решить, что пора избавляться от груза прошлого. Затем следует мысленно пережить все эмоции, которые в отношениях не случились или казались недозволенными. И только после этого надо попрощаться со всеми воспоминаниями.

Психолог напомнил, что путь решения проблемы только кажется неисполнимым. На деле же он действительно работает.

Ранее 5-tv.ru писал, как понять, что паре пора развестись.