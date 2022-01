Какая песня была популярна в год вашего рождения

Музыка отражает настроение эпохи. В непричесанные 90-е популярность получил гранж, а в начале нулевых на радиостанциях звучала поп-музыка. 5-tv.ru составил список топовых композиций нескольких десятилетий в разных странах.

50-е

1950-й, СССР — «Школьный вальс».

1951-й, Франция — Эдит Пиаф, Padam, Padam.

1952-й, США — Эдди Фишер, Wish You Were Here,

1953-й, СССР — х/ф «Чук и Гек», «Песня о родной стране».

1954-й, США — Элвис Пресли, That’s All Right.

1955-й, СССР — Владимир Трошин, «Подмосковные вечера».

1956-й, США — Элвис Пресли, Don’t Be Cruel.

1957-й, США — Бо Диддли, Who Do You Love.

1959-й, СССР — Гелена Великанова, «Ландыши»

60-е

1960-й, Франция — Эдит Пиаф, Non, je ne regrette rien.

1961-й, США — Элвис Пресли, Surrender.

1962-й, Великобритания — The Beatles, Please Please Me.

1963-й, СССР — Людмила Зыкина, «Течет река Волга».

1964-й, США — Боб Дилан, The Times They Are a-Changin.

1965-й, Великобритания — The Beatles, Yesterday.

1966-й, СССР — Мария Пахоменко, «Стоят девчонки».

1967-й, США — The Doors, Light My Fire.

1968-й, СССР — Марк Бернес, «С чего начинается Родина».

1969-й, США — Led Zeppelin, Who Lotta Love.

70-е

1970-й, Великобритания — Black Sabbath, Iron Man.

1971-й, Великобритания — Джон Леннон, Imagine.

1972-й, СССР — София Ротару, «Червона рута».

1973-й, Италия — Адриано Челентано, Prisencolinensinainciusol.

1974-й, Швеция — Abba, Waterloo.

1975-й, СССР — Лев Лещенко, «День победы».

1976-й, США — The Eagles, Hotel California.

1977-й, Великобритания — Queen, We are the champions.

1978-й, США — Глория Гэйнор, I Will Survive.

1979-й, Великобритания — Pink Floyd, Comfortable Numb.

80-е

1980-й, США — Blondie, Call Me.

1981-й, СССР — Ирина Муравьева, «Позвони мне, позвони».

1982-й, США — Джоан Джетт, I Love Rock’n’Roll.

1983-й, США — Майкл Джексон, Billie Jean.

1984-й, США — Стиви Уандер, I Just Called To Say I Love You.

1985-й, Германия — Modern Tolking, You’re My Heart You’re My Soul.

1986-й, США — Europe, The Final Countdown.

1987-й, СССР — «Кино», «Группа крови».

1988-й, СССР — София Ротару, «Только этого мало».

1989-й, США — Мадонна, Like A Prayer.

90-е

1990-й, США — MC Hummer, U Can’t Touch This.

1991-й, США — Майкл Джексон, Black Or White.

1992-й, Россия — «На-На», «Фаина».

1993-й, Россия — Ирина Аллегрова, «Младший лейтенант».

1994-й, США — Элтон Джон, Can You Feel The Love Tonight.

1995-й, Россия — Наташа Королева, «Маленькая страна».

1996-й, США — Ace Of Base, Beautiful Life.

1997-й, Россия — Алла Пугачева, «Позови меня с собой».

1998-й, США — Селин Дион, My Heart Will Go On.

1999-й, США — Бритни Спирс, Baby One More Time.

00-е

2000-й, США — Bon Jovi, It’s My Life.

2001-й, Россия — «ВИА Гра», «Попытка № 5».

2002-й, США — Шакира, Whenever, Wherever.

2003-й, США — Evanescence, Bring Me To Life.

2004-й, Россия — «Звери», «Районы — кварталы».

2005-й, США — Мэрайя Кери, We Belong Together.

2006-й, США — Дэниель Паутер, Bad Day.

2007-й, Россия — Дима Билан, «Невозможное возможно».

2008-й, США — Flo Rida, Low.

2009-й, США — Леди Гага, Poker Face.

10-е

2010-й, США — Рианна, Rude Boy.

2011-й, США — Бритни Спирс, Till the World Ends.

2012-й, Южная Корея — PSY, Gangnam Style.

2013-й, США — Бруно Марс, Locked Out Of Heaven.

2014-й, США — Sia, Chandelier.

2015-й, Великобритания — Адель, Hello.

2016-й, Россия — Полина Гагарина, «Кукушка».

2017-й, США — Luis Fonsi, Despacito (remix).

2018-й, Россия — Монеточка, «Каждый раз».

2019-й, США — Билли Айлиш, Bad Guy.

20-е

2020-й, Россия — Artik & Asti, «Девочка, танцуй».

2021-й, США — Masked Wolf, Astronaut In The Ocean.

Ранее 5-tv.ru писал, какая книга вышла в год вашего рождения.