Как по языку определить состояние печени и других органов

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Василий Заика
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Подвижный мышечный орган человека может сигнализировать о начальной стадии многих заболеваний.

Как по языку определить состояние печени и других органов

Фото: Depositphotos / Zametalov

Ротовая полость и, в частности, язык могут указать на начальные стадии многих заболеваний в организме человека. Подвижный мышечный орган является зеркалом состояния печени, желудочно-кишечного тракта и даже психики. Нередко признаки имеющихся патологий проявляются именно на слизистой оболочке рта.

Сигнал слабоумия

Американские ученые на днях выложили в сеть результаты очередного исследования, согласно которому некрепкие зубы и нездоровые десны указывают на грядущую деменцию и слабоумие. Покрасневшие участки сухого языка, ощущение онемения и малоподвижный орган — признаки заболеваний или поражений головного мозга.

Налет и язвы на языке

Проблемы с желудочно-кишечным трактом зачастую подтверждены наличием налета грязно-серого цвета на языке. Причиной появления указанного признака могут быть гастрит или колит. В то же время язвочки на мышечном органе говорят о начале болезней кишечника.

Первый и второй признаки являются, кроме прочего, следствием стоматита, тонзиллита, фарингита, нарушения водно-солевого баланса и обезвоживания.

Белый и густой налет на середине языка указывает на дисбактериоз и паразитов. Не здоровое состояние печени и почек отражают задние отделы и корень органа.

Цвет языка и трещины

Ярко-красный или алый цвет языка подсказывает о наличии патологии кровеносной системы организма, острых стадий заболеваний дыхательных путей, а также ряда воспалительных процессов.

Синий язык является сигналом о проблемах с дыханием и легкими.

Темный налет почти черного цвета говорит о нарушениях в системе пищеварения, в работе желчного пузыря и поджелудочной железы.

Желтый и коричневый язык с ощущениями сухости и жжения свидетельствует о заболеваниях печени. Если мышечный орган утолщен, то причиной могут быть снижение функции щитовидной железы или печеночная недостаточность.

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