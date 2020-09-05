«Дочки-сыночки»: У каких женщин чаще рождаются мальчики, а у каких девочки

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Татьяна Меркер
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Как характер, привычки и особенности строения тела матери влияют на пол будущего ребенка.

«Дочки-сыночки»: У каких женщин чаще рождаются мальчики, а у каких девочки

Фото: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko

Бесспорно, что любые родители будут любить своего ребенка вне зависимости от пола. Не стоит и отрицать то, что одни мамы больше хотят сына, когда другие готовы скупить будущей дочке все розовые бантики в магазине. От чего же зависит пол ребенка, у каких женщин чаще рождаются мальчики, а у каких — девочки?

X и Y-хромосомы

Научный подход к этому вопросу говорит о том, что пол ребенка зависит только от отца. Женщина передает плоду только X-хромосому, мужчина в свою очередь передает такую же X — тогда рождается девочка. Или Y-хромосому, в этом случае на свет появится мальчик.

Веря науке, если родители хотят мальчика, они должны пытаться зачать ребенка за день до овуляции и непосредственно в день овуляции. Кроме того, оргазм у женщины увеличивает шансы на появление на свет сына, так как среда влагалища меняется на щелочную, что способствует быстрому прохождению сперматозоидов с Y-хромосомой к яйцеклетке.

Эстроген и Тестостерон

Рождение сына часто связывают с личностными качествами матери, а именно с сильным, напористым, твердым характером. Объясняется это тем, что на плод, который в первое время не имеет половых признаков, влияют гормоны матери. Если в организме женщины большое количество тестостерона, то он увеличивает шансы на рождение мальчика.

www.globallookpress.com / Hans Wiedl

Энергетический баланс

На пол ребенка влияет также энергия его матери, а именно, стремление заботиться и отдавать тепло и любовь. Если у женщины наблюдается энергетический дефицит, наблюдается нехватка нежности, то для восстановления баланса у нее вероятно родится девочка, чтобы подарить матери немного тепла. Нерастраченные положительные эмоции предопределяют появление сына.

Стресс

Исследования ученых по всему миру говорят о том, что стресс влияет на пол ребенка. Чаще появляются девочки у женщин, которые много нервничали, переживали и подвергались стрессу во время беременности. Специалисты фиксировали подобный феномен после теракта 11 сентября и после падения Берлинской стены.

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