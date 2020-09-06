Неудачный день и беснующаяся нечисть: что нельзя делать 6 сентября

Православные христиане сегодня, 6 сентября, вспоминают, ученика Иоанна Богослова мученика Евтихия, который после смерти был зачислен в сонм 70 младших апостолов.

Родился святой в I веке до нашей эры в Севастии Палестинской. Когда он услышал рассказы о Спасителе, то нашел апостола и евангелиста Иоанна Богослова и стал его учеником. Позднее он проповедовал Слово Божие, путешествуя по города с апостолом Павлом.

На долю Евтихия выпало множество страданий: многодневный голод, языки костра, встреча с хищниками. Но он мужественно переносил все и не раз, как гласит предание, был спасен Богом от неминуемой гибели.

В народе этот день называли днем Евтихия Тихого, так как в начале сентября можно наблюдать тихие зори, а безветренная погода помогала сохранить семена льна.

Также на 6 сентября в этом году выпадает празднование в честь Петровской иконы Богоматери. Его некогда написал митрополит Киевский и всея Руси Петр, когда еще был игуменом Ратьского монастыря на Волыни.

На Руси день Евтихия Тихого считался неудачным. Считалось, что заря предостерегала и окликала всякого, кто шел в лес в одиночестве. К слову то время туда и вовсе боялись ходить, боясь заблудиться и погибнуть.

Кроме того, считалось, что в этот день нечисть обретала смелость и, пользуясь душами людей, которые умерли не своей смертью, они могли погубить человека, заманив его в лес или воду. Поэтому в Евтихов день запрещалось далеко уходить от дома, а тем более отправляться в путешествие.

Также не стоило в этот день завидовать, обсуждать кого-то и сплетничать. Возиться с тестом также было под запретом. Боялись в этот день и острых предметов. Считалось, что порезаться — к несчастью.

А сны в ночь на Евтихия могли рассказать о психологическом состоянии человека.

Если в этот день шел дождь, то до зимы погода будет сухой, а урожай в следующем году отменный. Крик синиц — к скорому ненастью с ветрами и ливнями. А морозную и снежную зиму пророчило много желудей на дубе.