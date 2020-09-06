Специалисты, изучающие поведение людей, давно выяснили, как привлечь внимание того или иного человека. Используя эти знания, вы запросто можете влюбить в себя кого угодно. И для этого не потребуется задавать около сорока нудных вопросов. Вы сможете заинтересовать мужчину уже после первого свидания, если уметь пользоваться некоторыми хитростями, сообщает Cosmopolitan.

1. Будьте интересным собеседником

Сказанные от волнения слова иногда могут быть восприняты неоднозначно. А вот невербальные знаки мужчина понимает на подсознании. Любой представитель сильной половины человечества хочет чувствовать, что он действительно интересен своему партнеру. Старайтесь и вы быть интересным собеседником, не перебивайте своего оппонента, но при этом не бойтесь вступать в споры.

2. Отзеркаливайте, но аккуратно

Любого человека в первую очередь интересуют люди, очень похожие на него самого. Однако обо всех интересах и предпочтениях за одно свидание не узнать, поэтому постарайтесь «почувствовать» своего партнера. Главное — не копировать его полностью. Это моментально вызывает отторжение.

Он положил на стол руку, став к вам немного ближе? Незаметно придвиньтесь к нему, положив на стол локоть. Ну, а если мужчина расслабленно откинулся на спинку кресла, глубоко вздохните, немного отодвиньтесь и тоже расслабьтесь, но не прислоняйтесь к спинке кресла, как он.

3. Похвалите, но не залихватски

Уши любят комплименты. Прислушайтесь, о чем он говорит. Если он называет качества, которые нравятся ему в женщинах — то похвалите его именно по этим критериям. Говорит, что ему нравятся красивые — назовите его красавчиком, и так далее. Эффект может превзойти ваши ожидания.

4. Проявите сочувствие

Мужчины любят проявления заботы. Спросите его о работе. Он сам не заметит, как начнет жаловаться. Для закрепления образовавшегося духовного сближения, поделитесь с ним каким-нибудь секретом. Не важно, если об этом знают все ваши близкие — суть в том, что он должен думать, что находится в кругу посвященных.

5. Яркий финал свидания

Доказано, что люди скорее влюбятся друг в друга, если вместе переживут какое-то эмоциональное событие. Такова биохимия организма: за стресс и страсть отвечают одни и те же гормоны. Кидаться под машину, конечно, не стоит, но как же тогда создать приватную атмосферу? Самый легкий способ — предложить после ресторана отправиться в кино. Выбирайте остросюжетные фильмы: триллеры или ужасы. Также можно сходить вместе на квест — желательно, чтобы там тоже было страшно.

Если с первого раза у вас не получилось завоевать сердце мужчины — не расстраивайтесь. Возможно, где-то вы действовали наигранно. Постарайтесь выполнять все действия от души и вы поразитесь результату.

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