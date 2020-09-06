Знакомство с холостяком зрелого возраста, безусловно, настораживает женщину, но вместе с тем и привлекает ее. Даме интересно разобраться, по своей ли воле он остался одинок или просто не встретил свою судьбу, и именно она сможет стать для него той самой. Миротворческая миссия для многих из них заканчивается настоящей драмой, поэтому лучше определять характер одиночества мужчины заранее и не на своем опыте. В вопросе помог разобраться социальный психолог Александр Шахов. Он описал несколько типичных персонажей данного возраста.

Карьерист

Этот мужчина полностью посвятил себя работе, если угодно, женился на карьере. Он добился приличных высот и материального благосостояния, все это позволяло довольствоваться только краткосрочными романами. К более зрелому возрасту у него появилась потребность разделить свое одиночество с кем-то, тогда он сознательно стал искать более близких эмоциональных отношений.

«К женщине он будет предъявлять высокие требования: молодая, красивая, „беспроблемная“ и подстраиваться под его образ жизни», — объясняет Александр Шахов.

По словам психолога, жить с таким человеком будет крайне сложно, потому что он привык быть королем своего мира, эгоистичным правителем, и спутница станет для него лишь одной из возможностей потешить свое эго, потребностью высказаться ей о своих проблемах на работе.

«Он привык быть свободным, ни перед кем не отчитываться, не привык нести ответственность в личных отношениях и думать о своем партнере», — заявляет эксперт.

Маменькин сынок

Эти мужчины остались одиноки не из-за гонки за всеми деньгами мира, а из-за спешки заглянуть к маме на пирожки вечером после работы. Они похожи на великовозрастных детей, которые не привыкли нести за себя ответственность и принимать срезные решения.

«Эти мужчины не смогли выстроить отношений с женщинами, потому что не оказалось никогда лучше, чем его мамочка», — предупреждает Шахов.

Они не добились такого финансового благосостояния, как первый тип холостяков, но так же, как и карьеристы — стали эгоистичны и замкнуты на своей личности и капризны. Но между тем, маменькины сынки бывают очень заботливы, нежны, ласковы и представляются дамам тем самым «принцем из сказки». На деле же они являются мягкотелыми, безответственными людьми.

«В отличие от первого типа, скорее всего такие мужчины — неудачники, которые не реализовались личностно», — говорит психолог.

Разведенный

Холостяки, которых нельзя отнести к первым двум типажам, представляют собой третий — отельный тип. Они или были женаты и развелись, или осознанно искали серьезных отношений, но потерпели на любовном фронте фиаско. Такие мужчины встречаются редко, и именно за ними охотятся одинокие женщины.

Все мужчины после сорока, кроме всего прочего, имеют ряд характерных плюсов. Они имеют большой жизненный опыт, широкий кругозор, могут многое рассказать и научить. Именно это так привлекает в мужчинах после сорока молодых девушек.

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