В России стартует онлайн-марафон «Ночь выборов-2020»
Политологи, депутаты, журналисты обсудят итоги нынешней кампании и перспективы будущих выборов в Госдуму.
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Фото, видео: www.bigelectionnight.ru, 5-tv.ru
В Единый день голосования 13 сентября стартует всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов-2020». Девиз акции «Большие выборы близко».
Политологи, депутаты, журналисты обсудят итоги нынешней кампании и перспективы будущих выборов в Госдуму. Первый круглый стол проведут представители Общественной палаты. Тема актуальная — работа наблюдателей в новых условиях.
«Мне кажется, что это очень важный момент, естественно, и по смыслу в том месте в политическом плане, в котором сейчас и в мире, и в России, естественно, играет наблюдение за выборами. Но и, конечно, я рад, что разны люди в этом участвуют и будет возможность все это пообсуждать с разных точек зрения», — заявил на встрече с журналистами председатель Координационного совета Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием, Максим Григорьев.
Онлайн-марафон — «Ночь выборов-2020» можно будет смотреть в прямом эфире во всех соцсетях, а также на одноименном сайте.
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