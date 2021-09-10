За актером Колином Фертом закрепился образ современного английского джентльмена. Не изменяя характеру и убеждениям, британец играет роли любовников, королей и шпионов, завоевывая всевозможные награды. 10 сентября Колину Ферту исполнился 61 год. 5-tv.ru разбирается, как актер создал свой образ.

Типичный аристократ из обычной семьи

Колин Ферт родился в 1960-м в Англии в небольшом городке Грэйшотт. Детство будущего актера прошло в путешествиях. Сначала Колин с семьей жил в Нигерии, потом в Америке, а среднюю школу он закончил уже в Великобритании. Отец Ферта был преподавателем истории, мама — богословия.

Колин Ферт на съемках фильма «Накал страстей», 1997 год. Фото: www.globallookpress.com / KPA

В одном из интервью Колин признавался, что его семья хоть и не была аристократичной, но родители говорили, как дикторы центрального телевидения. Благодаря этому в будущем Колина Ферта будут воспринимать как британского аристократа. Никаких «стандартных» английских привычек, как, например, овсянка на завтрак и чай в пять часов дня, у Колина нет.

«Я иногда такой, когда хорошо себя веду. Я вовсе не шикарный аристократ: у меня государственное образование, нет ни наследства, ни титулов», — признавался в одном из интервью актер.

Правда, у Колина Ферта есть увлечения, которые роднят его с аристократами. Например, чтение. Ферт как-то признался, что он большой поклонник русской литературы. Его любимые писатели — Достоевский, Гоголь, Толстой и Пушкин. Актер познакомился с их творчеством в 20 лет. Но по мнению Ферта, этих писателей лучше всего читать в зрелом возрасте.

Мистер Дарси из «Гордости и предубеждения»

Слава пришла к Колину Ферту не сразу. Несмотря на незаурядную внешность и очевидный талант, первые фильмы с участием актера не сделали его популярным. Приближался «опасный» возраст: после 30 лет Ферт уже почти отчаялся получить хорошую роль, но тут его пригласили в шестисерийную экранизацию романа «Гордость и предубеждение».

Роль мистера Дарси из культового романа Джейн Остин — отличная возможность прославиться. Каким бы ни был актер, ему обеспечено внимание от армии поклонниц известного романа. На счастье Колина Ферта экранизация «Гордости и предубеждения» 1995 года оказалась успешной. В 35 лет актер стал популярен, его игру назвали выдающийся, он стал мистером Дарси № 1.

Сцена из сериала «Гордость и предубеждение», 1995 год, реж. Саймон Лангтон.

Сцену из сериала, где мистер Дарси ныряет в озеро, а затем в мокрой одежде идет к особняку, газета Guardian назвала «одним из самых незабываемых моментов в истории британского телевидения». Интересно, что этот эпизод мог бы стать еще «незабываемее». Сценарист Эндрю Дэвис хотел, чтобы главный герой прыгнул в озеро без одежды. Колин Ферт твердо сказал — нет. Так сериал сохранил эстетику строго XIX века.

Во время съемок у Колина Ферта начался роман с исполнительницей роли Элизабет Беннет, актрисой Дженнифер Эль. Пара встречалась всего год. Увы, история любви экранных мистера Дарси и Лиззи в жизни оказалась недолгой.

Мистер Дарси из «Бриджит Джонс»

Сериал «Гордость и предубеждение» вдохновил американку Хелен Филдинг написать книгу «Дневник Бриджит Джонс». Как ни странно, вторичным произведением роман не стал. Да, в книге много отсылок на первоисточник, но все же это отдельное произведение. В 1998-м «Дневник Бриджит Джонс» стала книгой года в Великобритании.

В 2001-м вышел первый фильм о Бриджит. Некоторые зрители с удивлением восприняли новость, что роль Марка Дарси досталась Колину Ферту. Дело в том, что мистер Дарси из «Дневника Бриджит Джонс» вдохновлен игрой Ферта в «Гордости и предубеждении».

Рене Зеллвегер и Колин Ферт на съемках фильма «Дневник Бриджит Джонс». Фото: www.globallookpress / Supplied by FilmStills.net

Марк Дарси — новый мистер Дарси начала XXI века. В интервью Los Angeles Times Колин Ферт признался, что до «Дневника Бриджит Джонс» у него не было опыта съемок в романтических комедиях:

«Мне было 40 или 41, когда я снялся в первом фильме, и я начинал задумываться, что никогда не снимался в комедии. Обычно я делал более серьезные дела. Сейчас это кажется почти странным, потому что я, наверное, стал известен благодаря романтическим комедиям. Например, „Реальная любовь“ — я сомневаюсь, что меня бы пригласили туда, если бы не „Бриджит Джонс“».

В «Дневнике Бриджит Джонс» есть сцена драки героя Колина Ферта с героем Хью Гранта. И этот эпизод, также как и сцена с мокрой рубашкой в «Гордости и предубеждении», покорил миллионы женщин.

По слова Ферта, сцена могла быть еще сексуальнее — актеры должны были сорвать рубашки:

«Я посмотрел на себя и сказал: „Такой тип, как я, точно никогда так не сделает“. Хью и я объединились с каскадерами, которые точно знали, как наносить удары, я думаю, мы оба дрались в последний раз, когда нам было лет по десять».

В итоге получилась драка, где два обычных, злых, напуганных человека пытаются сделать друг другу больно, но при этом, такое чувство, хотят убежать. Успех «Бриджит Джонс» Ферт объяснял тем, что многим женщинам героиня была хорошо знакома.

Образцовый шпион, который не играл Бонда

В восемь лет Колин Ферт впервые увидел фильм о шпионе Джеймсе Бонде. Позже актер рассказывал, что так и не понял, хотел ли он в то время сыграть Джеймса Бонда или быть настоящим Джеймсом Бондом. По мнению многих поклонников Ферта, он — идеальный кандидат на роль главного английского шпиона. Но Колину так и не предложили роль в бондиане.

Шпиона актер все же сыграл. В 2014-м вышел фильм «Kingsman: Секретная служба». Для того, чтобы убедительно сыграть роль агента, Ферт полгода тренировался по три часа в день. И на шестом десятке лет актер из человека, который точно не выглядит, как супергерой, смог убедительно сыграть в боевых сценах.

Коммерчески успешные проекты и «Оскар» за роль короля в фильме «Король говорит» сделали британца Ферта звездой Голливуда. У него даже есть собственная звезда на Аллее славы в Лос-Анджелесе. Но при всей славе и признанию критиков и зрителей, актер хочет жить, как обычный человек.

«Ко многим вещам, я так и никогда не привыкну. Например, к вниманию прессы, к красным дорожкам, к людям, которые снимают меня на камеры мобильников», — признается Колин Ферт.