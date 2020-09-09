Питание, спорт и спокойствие: Как пережить рекордно низкое давление?

В эту среду, 9 сентября, в Петербурге зарегистрировано самое низкое атмосферное давление за последние 20 лет. Это стало неприятной новостью для метеозависимых людей, чутко реагирующих на малейшие изменения погоды. Эндокринолог Мария Васильева дала таким людям советы, которые помогут устранить негативные последствия природного явления.

Прежде всего, врач напомнила, что не все люди чувствительны к изменениям атмосферного давления. Негативному влиянию подвержены в основном люди с хроническими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной и хронической астмой, а также с ишемической болезнью сердца.

По ее словам, если человек сам не знает, обладает ли он чувствительностью к изменениям давления, нужно вспомнить, как он переносит полет на самолете или поездку в лифте. Если при этом он чувствует себя не очень комфортно, значит он зависим от перепадов давления. В этом случае Васильева призвала соблюдать профилактические рекомендации, которыми она поделилась с 5-tv.ru.

Остаться дома

Как сообщила эндокринолог, сам по себе этот совет не предотвратит ухудшение состояния. Однако поможет избежать возможного обморока в общественных местах или транспорте.

Правильно питаться

Врач подчеркнула, что хорошее питание необходимо для поддержания сил и недопущения слабости. Поэтому важно следить за уровнем глюкозы в крови.

«Когда у нас идет снижение глюкозы в крови, на это реагирует парасимпатическая нервная система, поэтому ухудшение состояния такие люди испытывают чаще», — рассказала эндокринолог.

По ее словам, нужно плотно завтракать и обеспечивать себя калориями, однако переедать тоже не стоит. Также не следует пить много кофе и алкоголя и поменьше курить. А лучше вообще отказаться от курения.

Чтобы не подвергать свое здоровье риску, врач посоветовала исключить продукты, которые могут вызвать повышение давления: кофе, острую еду, а также слишком сладкую пищу. Лучше добавить в свой рацион больше фруктов, особенно цитрусовых, так как они содержат большое количество витаминов и антиоксидантов.

Кроме того, эндокринолог напомнила о необходимости пить много воды, так как она улучшает состав и вязкость крови. Однако вода положительно влияет не только на кровь, отметила Васильева.

«Улучшается вязкость синовиальной жидкости в суставах, потому что некоторые метеозависимые люди ощущают боли в суставах, дискомфорт», — сказала специалист.

Избегать физических нагрузок

Лучше ограничиться легкими упражнениями, которые не перенапрягут организм, рекомендует Васильева.

Высыпаться

«Если есть недосыпы, то парасимпатическая нервная система сразу реагирует выбросом гормонов, которые изменяют тонус сосудов и на этом фоне можно чувствовать себя не очень хорошо», — объяснила врач.

Не волноваться

Человек, который переживает, что его самочувствие ухудшится из-за перемены атмосферного давления, только усугубляет свое состояние, настаивает эндокринолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что около 60 учеников школы под Новгородом пожаловались на недомогание.