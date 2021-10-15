Ученые установили связь между ранней смертью человека и месяцем его рождения

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Татьяна Меркер
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Специалисты выяснили, что родившиеся с октября по декабрь являются настоящими долгожителями.

Ученые установили связь между ранней смертью человека и месяцем его рождения

Фото: www.globallookpress / Nick White

Американские ученые исследовали зависимость месяца рождения и продолжительность жизни людей. Они собрали информацию о более чем полутора тысяч человек, проживших более сотни лет. Изучили место их рождения, социальный статус и экономическое положение семей, чтобы выявить общий, средний показатель и исключить влияние на возраст вышеперечисленных факторов.

Исследовались данные американцев 1880–1895 годов рождения. Также ученые брали во внимание информацию об их братьях и сестрах, женах и мужьях. Известно, что кровные родственники имеют тот же генетический фон и жили в тех же условиях, что и долгожители, а их супруги — в период взрослой жизни.

Исходя из статистики, специалисты заявили, что до ста лет чаще доживают люди, рожденные осенью: в октябре, ноябре и зимой в декабре. Авторы исследования предположили, что в детстве эти люди имели меньше рисков заразиться сезонными заболеваниями, которые в перспективе оказывают негативное влияние на здоровье человека.

В более молодом возрасте чаще умирают родившиеся в марте, мае и июле. Это, вероятно, связано с дефицитом витаминов в рационе их матерей в период вскармливания младенцев.

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