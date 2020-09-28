Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз

Татьяна Меркер
71 457

Александр Жигалкин опубликовал видео со съемок заключительной серии сериала.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, Instagram @ajigalkin

После смерти народного артиста Бориса Клюева его родственники и коллеги  до сих пор не могут прийти в себя. Александр Жигалкин — режиссер ситкома «Воронины», который принес Клюеву большую известность, в память о нем поделился видеозаписями с последнего съемочного дня сериала.

«Вспоминаю прекрасные годы совместной работы и дружбы. Вспомните и вы его сегодня», — подписал публикацию Жигалкин.

На кадрах актеры, в том числе и погибший Борис Клюев, отснялись в заключительной серии ситкома на побережье Сочи. Экранные родственники, члены съемочной команды, а также зрители радуются завершению процесса. Некоторые из актеров запечатлены со слезами на глазах.

Режиссер подчеркнул уникальность этих кадров. Как теперь понятно, последней стала не только та серия на закатном пляже, но и весь сезон. Сериал не может продолжаться без главы семейства Ворониных.

Instagram @ajigalkin

Борис Клюев ушел из жизни 1 сентября в возрасте 76-ти лет. На протяжении четырех лет он боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее. Родственники и коллеги по площадке знали об онкологии Клюева, а зрителям он решил не сообщать трагичных новостей до самой смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после смерти Клюева на звезду «Ворониных» Волкову подписалось 100 тысяч человек.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
78.67
1.85 91.48
1.82
Хуже врага: представительницы каких знаков зодиака не созданы для дружбы

Последние новости

17:17
А как же квартира? Жорин рассказал, почему Алибасов и Федосеева-Шукшина передумали разводиться
17:09
Астролог про конец 2020-го: глубокую трансформацию переживет далеко не каждый
17:00
«Буду бить красиво!» — девушка-боец вызвала Бузову на ринг
16:44
Как Добровинский отреагировал на жалобы Ефремова по поводу Пашаева?
16:35
Муниципальный депутат, подозреваемый в убийстве жены, прятался в кустах
16:31
РФ призвала мировые силы не вмешиваться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Сейчас читают

«Обладала даром ясновидения»: астропсихолог раскрыла тайную причину гибели дочери Конкина
Помешал СК РФ: Жорин рассказал, как вдовец Легкоступовой отчаянно пытался получить рюкзак с ее драгоценностями
«Хотела семью»: няня внучки Конкина рассказала о личной жизни его дочери

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок