🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака
Сегодня, 11 сентября, убывающая Луна в Раке поспособствует поиску решений в сложных задачах и поможет обрести долгожданный покой.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня, 11 сентября, Луна перешла в знак Рака, что предопределило стремление всех знаков зодиака разобраться в делах, которые они постоянно откладывали на потом, найти и исправить свои ошибки.
♈ Овен
Посмотрите на свою жизнь под другим углом, глазами стороннего наблюдателя, возможно, именно это поможет вам найти наконец решение трудной задачи. Помните, что у вас есть все инструменты, чтобы изменить мир.
Космический совет: не унывайте, а пробуйте снова и снова.
♉ Телец
Подумайте, быть может то, о чем вы просите Вселенную, на самом деле не соответствует вашим истинным желаниям и потребностям. Посмотрите на этот отказ, как на возможность лучше разобраться в собственных чувствах. Совсем скоро вы встанете на правильный путь.
Космический совет: загляните вглубь себя.
♊ Близнецы
Самое время перестать планировать, а начать воплощать в жизнь план, который вы усердно прорабатывали долгое время, поверьте, вы исключили в нем уже все неточности. День крайне удачен для крупных покупок и вложений.
Космический совет: вперед к своей цели.
♋ Рак
Научитесь отличать минутные слабости от своих реальных нужд. Это поможет вам сбалансировать свои траты и успокоить совесть. Помните, что деньги достаются вам тяжким трудом, лучше купить на них что-то действительно стоящее себе или близкому человеку.
Космический совет: будьте более бережливы.
♌ Лев
Вокруг вас царит любовь и гармония, оглянитесь, напитайтесь ей. Именно это поможет вам осуществить все задуманное. Рядом с вами сейчас находятся прекрасные люди, поблагодарите их и будьте с ними помягче.
Космический совет: сделайте приятное для окружающих.
♍ Дева
Позвольте себе расслабиться и понежиться в кровати, хватит вечно куда-то спешить и нервничать. Все вложенные силы сработают в вашу пользу, не переживайте об этом. Лучше позаботьтесь о своем духовном и физическом здоровье.
Космический совет: посвятите день себе.
♎ Весы
Не идите на уступки против своей воли. Люди подозревают о вашем потенциале, сейчас самое время показать им, чего вы стоите. И хватит уже выполнять каждое глупое поручение начальника.
Космический совет: не позволяйте собой манипулировать.
♏ Скорпион
Вас ожидает успех в делах любовных. Вторая половинка ждет встречи, а может и знакомства, с вами не меньше вашего, и это произойдет совсем скоро. Откройте душу и сердце новому чувству.
Космический совет: отдайтесь романтике и страсти.
♐ Стрелец
Идеальный день для простых радостей: вкусного завтрака, прогулки в парке, чтения книги. Разделите наслаждение с близким человеком, ему последнее время не хватает вашего внимания.
Космический совет: уделите семье больше времени.
♑ Козерог
Для Козерогов наступает долгожданная светлая полоса. Карьера пойдет в гору, стоит даже рассчитывать на премию или повышение. Будьте внимательны, теперь все зависит только от вас. Вселенная посылает вам шанс, только протяните руки, чтобы схватить его.
Космический совет: не ударьте в грязь лицом.
♒ Водолей
Не позволяйте себе унывать, кажется, вы забыли, кто главный человек в вашей жизни. Проведите время наедине с собой, вкусно поужинав в ресторане или сделайте дома спа-процедуры.
Космический совет: балуйте себя больше.
♊ Рыбы
Вселенная готовит вас ко встрече с кем-то особенным, он буквально готовится постучать в вашу дверь. Сейчас важно подготовиться к приходу этого незнакомца. Разберите завалы в чулане и спрячьте подальше страхи в своей голове.
Космический совет: продемонстрируйте свои лучшие качества.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября.
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