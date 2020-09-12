🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
Сегодня, 12 сентября растущая Луна перешла в знак Водолея. Это значит, что пришло время для любой умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня, 12 сентября, Луна перешла в знак Водолея. Это время идеально подходит для интеллектуальной деятельности: реализации новых проектов, бизнес-планов и встреч с партнерами. Также полезно заняться самообразованием и научиться чему-то новому.
♈ Овен
Овны, сегодня вас судьба проверит на прочность. Главное — ни в коем случае не сдаваться и переносить любые трудности с высоко поднятой головой. Будьте бдительны и не позвольте неприятностям сломить ваш внутренний стержень. Ваше терпение и настойчивость будут обязательно вознаграждены. Осталось только подождать.
Космический совет: соберите волю в кулак.
♉ Телец
Тельцы, взлеты и падения на работе и в семейной жизни — это вполне нормально. Возможно, вы почувствуете, что вам некуда бежать и негде прятаться. Но от проблем не стоит искать убежище. Единственное, что вам сейчас поможет — это заглянуть внутрь себя и выяснить, что вас беспокоит.
Космический совет: проанализируйте свои страхи.
♊ Близнецы
Близнецы, вам кажется, что ваша жизнь рушится? Не спешите огорчаться. Знайте, что Вселенная никогда не дает нам того, к чему мы не готовы. Поверьте, что вы обладаете силой, храбростью и мудростью, необходимыми для того, чтобы победить свои страхи. Нужные люди появятся в нужное время, чтобы помочь вам преодолеть трудности.
Космический совет: вне переставайте верить в себя.
♋ Рак
Раки, пришло время заняться своим питание. Долгое время вы не обращали внимание на полезную пищу, однако пора изменить приоритеты. Еда, которую вы потребляли всю свою жизнь, прямо сейчас может вызвать негативную реакцию. Лучше всего проконсультироваться с диетологом или экспертом, чтобы понять, что вам подходит. Помните, питание должно быть сбалансированным и соответствовать вашим потребностям.
Космический совет: займитесь своим рационом питания.
♌ Лев
Львы, сегодня вы с головой уйдете в любовь и отношения со второй половинкой. Никаких проблем не будет существовать для вас. Чтобы вечер получился действительно незабываемым, зажгите свечи, включите приятную музыку и скажите партнеру все, что так долго таили.
Космический совет: пришло время для романтического вечера.
♍ Дева
Девы, чтобы найти гармонию со своим внутренним «я», необходимо признать беспорядок, который сейчас творится в вашей душе. Невозможно всегда жить по плану. Периоды, когда все валится из рук — это нормально. Главное — быть честным с самим собой и искать корень проблемы.
Космический совет: не убегайте от трудностей.
♎ Весы
Весы, иногда то, как мы смотрим на вещи, предопределяет их ход. Если вы хотите, чтобы ваше будущее было светлым и наполнено любовью, найдите позитивные краски в том, что имеете сейчас. Вселенная призывает вас отказаться от пессимистичного подхода и снова почувствовать себя ребенком.
Космический совет: научитесь искать в происходящем только хорошее.
♏ Скорпион
Скорпионы, мы склонны думать об интуиции как об инструменте, который помогает экстрасенсам и медиумам передавать информацию из невидимых сфер. Но правда в том, что у этого дара есть много практических применений — например, он предоставляет умение ориентироваться в сложных ситуациях. Положитесь на него.
Космический совет: доверьтесь шестому чувству.
♐ Стрелец
Стрельцы, мы склонны думать о физическом и эмоциональном благополучии как о двух разных вещах. Однако разум, тело и душа глубоко связаны. Чтобы похудеть, необходимо обрести спокойствие на эмоциональном уровне. И наоборот: чтобы чувствовать себя психологически хорошо, важно заботиться о своем здоровье.
Космический совет: осознайте связь между телом и душой.
♑ Козерог
Козероги, не стоит будить внутренних демонов на пустом месте. Если вам кажется, что кто-то не прав, не стоит сразу же проявлять агрессию. Люди любят, когда с ними говорят спокойно. В противном случае вы получите от них энергетику и разрушите свою внутреннюю стабильность.
Космический совет: не срывайтесь по пустякам.
♒ Водолей
Водолеи, как и любой человек, вы иногда склонны чувствовать боль. От этого невозможно избавиться. Все, что вы можете сделать — перестать все принимать близко к сердцу. Отпустите прошлое и вздохните с полной грудью.
Космический совет: начните новую жизнь.
♊ Рыбы
Рыбы, сегодня вас посетит вдохновение. У вас будет большое желание писать стихи, заниматься музыкой, рисовать. Не стоит игнорировать такие порывы. Используйте энергию, дарованную вам Вселенной, во благо, и создайте настоящий шедевр.
Космический совет: окунитесь в творчество.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября.
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