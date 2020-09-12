🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 12 сентября, Луна перешла в знак Водолея. Это время идеально подходит для интеллектуальной деятельности: реализации новых проектов, бизнес-планов и встреч с партнерами. Также полезно заняться самообразованием и научиться чему-то новому.

♈ Овен

Овны, сегодня вас судьба проверит на прочность. Главное — ни в коем случае не сдаваться и переносить любые трудности с высоко поднятой головой. Будьте бдительны и не позвольте неприятностям сломить ваш внутренний стержень. Ваше терпение и настойчивость будут обязательно вознаграждены. Осталось только подождать.

Космический совет: соберите волю в кулак.

♉ Телец

Тельцы, взлеты и падения на работе и в семейной жизни — это вполне нормально. Возможно, вы почувствуете, что вам некуда бежать и негде прятаться. Но от проблем не стоит искать убежище. Единственное, что вам сейчас поможет — это заглянуть внутрь себя и выяснить, что вас беспокоит.

Космический совет: проанализируйте свои страхи.

♊ Близнецы

Близнецы, вам кажется, что ваша жизнь рушится? Не спешите огорчаться. Знайте, что Вселенная никогда не дает нам того, к чему мы не готовы. Поверьте, что вы обладаете силой, храбростью и мудростью, необходимыми для того, чтобы победить свои страхи. Нужные люди появятся в нужное время, чтобы помочь вам преодолеть трудности.

Космический совет: вне переставайте верить в себя.

♋ Рак

Раки, пришло время заняться своим питание. Долгое время вы не обращали внимание на полезную пищу, однако пора изменить приоритеты. Еда, которую вы потребляли всю свою жизнь, прямо сейчас может вызвать негативную реакцию. Лучше всего проконсультироваться с диетологом или экспертом, чтобы понять, что вам подходит. Помните, питание должно быть сбалансированным и соответствовать вашим потребностям.

Космический совет: займитесь своим рационом питания.

♌ Лев