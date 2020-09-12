Гороскоп совместимости: представители какого знака зодиака разобьют вам сердце

Зачастую неудачи в браке предначертаны судьбой. Женщины долгое время могут верить, что жизнь наладится, но в итоге их сердце все равно оказывается разбитым. Чаще всего причина кроется в несовместимости. Астрологи рассказали, с представителями каких знаков зодиака барышням не стоит даже пытаться завести отношения.

Женщина-Овен и мужчина-Близнец

Близнецы разбивают ранимые сердечки Овнов в два счета. Такие мужчины не потерпят рядом с собой более талантливого и успешного человека, поэтому своего партнера они всегда будут подавлять и принижать. Особенно, если вы очень целеустремленный человек. С Овном вы попросту рискуете лишиться уверенности в себе.

Женщина-Телец и мужчина-Козерог

Козерогов стоит опасаться лишь по той причине, что они никогда не подарят той взаимной нежности, о которой вы мечтаете. Романтики и обнимашек от Козерогов вы не дождетесь никогда. А зачастую это именно то, что так нужно нежным Тельцам, чтобы почувствовать себя счастливой.

Женщина-Близнецы и мужчина-Рыбы

Вы – разные. И вам никогда не понять друг друга. Пока вы планируете новый отпуск с посещением гор и нырянием с аквалангом, Рыбы мечтает, как проведет неделю на диване, копаясь в душе и вспоминая свои обиды. Такой мужчина будет портить настроение Близнецам и ничего более.

Женщина-Рак и мужчина-Скорпион

Отношения со Скорпионом почти всегда заканчиваются болезненным расставанием. Мужчины, родившиеся под этим созвездием агрессивны, напористы и требовательны, когда как вам для счастья нужна мягкость и забота.

Женщина-Лев и мужчина-Лев

Казалось бы, схожие по характеру люди счастливы вместе. Но только не Львы. Представители этого знака не терпят конкуренции. А значит, союз вскоре превратится в бесконечное соперничество.

Женщина-Дева мужчина-Дева

У Дев ситуация аналогичная со Львами. Друг с другом им не видать счастья хотя бы потому, что Девы – перфекционисты. И каждый будет считать своего партнера недостаточно хорошим для себя.

Женщина-Весы и мужчина Овен

Овен всегда будет обвинять избранницу, родившуюся под знаком Весы, во всех грехах. Даже если в этом виноват сам Овен. Счастье с таким мужчиной не сыскать.

Женщина-Скорпион и мужчина-Водолей

Страстная дама-Скорпион будет несчастна с Водолеем, который в самый неожиданный момент попросту исчезает. Он забывает о встрече, важной дате или своих обещаниях.

Женщина-Стрелец и мужчина-Рак

Стрельцам нужна свобода и пространство, а Рак попытается полностью подчинить себе даму сердца, пытаясь заставить непоседу-Стрельца остепениться и сесть дома, занявшись готовкой и уборкой.

Женщина-Козерог и мужчина Весы

Козерогам важно чувствовать себя в безопасности и быть с мужчиной, как за каменной стеной. Мужчина-Весы, на первый взгляд, может это дать. Однако не исключены и измены.

Женщина-Водолей и мужчина-Телец

Тельцы не способны понять желания дам-Водолеев побыть иногда в одиночестве. Они будут следить за своей избранницей, изучать переписки в социальных сетях и во многом ограничивать.

Женщина-Рыбы и мужчина-Овен

Овны – собственники и завоеватели. Рыбы зачастую выступают для них исключительно в роли трофея. Дамы-Рыбы, остерегайтесь Овнов – они разобьют ваше сердце навсегда.

Конечно, среди всех правил существуют исключения. Так что не нужно бежать без оглядки от своего партнера, если у вас все хорошо, но звезды говорят о недобром будущем. Однако если вы чувствуете себя несчастливо в отношениях, то стоит задуматься, зачем вам все это.

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