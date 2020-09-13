ТОП-6 знаков зодиака, представители которых постоянно изменяют

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Анастасия Шадская
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Некоторые люди не могут ограничиться одним возлюбленным и постоянно заводят романы на стороне.

ТОП-6 знаков зодиака, представители которых постоянно изменяют

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Астрология влияет на многие аспекты жизни, включая и страсть к изменам. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала о том, кто больше других предрасположен к связям на стороне, пишет Lisa.ru.

Овны

Овнам свойственно упрямство и ревность. Чужая измена больно ранит их, но любовь к партнеру дарит им и способность прощать. Однако это не делает их святыми — они и сами порой ходят на сторону. Причем делают это без четкого плана изменить, но по большому, пусть и сиюминутному, чувству.

Близнецы

Двойственность знака Близнецов оказывает влияние и на склонность к полигамии. Близнецам интересно все новое — люди, знакомства, необычные позы в постели и сладкий аромат измены. Соблазнить их легко, достаточно сделать несколько комплиментов и включить лесть и обаяние. 

Весы

Весы обожают метаться из стороны в сторону. Им сложно сделать выбор, чего бы это ни касалось. То же и в отношениях с возлюбленными. Они могут встречаться сразу с несколькими партнерами, каждому вешая лапшу на уши.

Стрельцы

Стрельцы ценят свою свободу, поэтому рамки отношений только с одним человеком — не для них. Им не нравится однообразие, часто становится скучно, верностью они готовы пренебречь ради разовых утех со случайным знакомым. Даже заведя себе партнера, они могут «слиться» в любой момент, перестать отвечать на звонки и найти себе новую усладу.

Водолеи

Невероятно свободолюбивые Водолеи не могут жить в рамках. Они охотно изменяют, не считая это какой-то проблемой. При этом и ревновать они не будут, поскольку предпочитают свободные отношения. Если их кто-то заинтересовал, они не остановятся ни перед чем, чтобы пополнить список своих любовных побед.

Рыбы

Рыбам свойственна неопределенность чувств. Выстроив в голове образ идеального партнера, они не могут найти такого в жизни, поэтому часто решаются на измены. Поиски нового возлюбленного не помогают разобраться в собственных чувствах, им становится все сложнее, измены не прекращаются. Из-за нерешительности им бывает сложно сделать выбор, и изменять они могут годами, не решаясь бросить одного партнера ради другого.

Ранее 5-tv.ru писал, какие знаки зодиака склонны к токсичным отношениям.

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