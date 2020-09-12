Вкусно, полезно и недорого: ТОП-5 народных рецептов с медом при простуде

Осенью как правило россияне начинают массово простужаться. Лекарственные препараты иногда стоят очень дорого и порой приносят больше вреда, чем пользы. Однако справиться с простудой можно и при помощи обычного меда с добавлением некоторых других натуральных средств. За такую помощь организм скажет вам «спасибо». Портал «Утро.ру» поделился самыми полезными рецептами из народной медицины.

Для иммунитета

Целый лимон вместе с кожурой измельчите с помощью блендера, после необходимо натереть небольшой кусочек корня имбиря. В полученную массу добавьте 150 граммов меда. Средство стоит принимать на голодный желудок, запивая водой, по одной столовой ложке в день.

При температуре

Смешайте перемолотую в блендере клюкву с медом в соотношении два к одному. Принимайте по столовой ложке каждые два часа.

От кашля

Возьмите тщательно промытую черную редьку, срежьте верхушку и сделайте в ней небольшое углубление. Овощ должен превратиться в своеобразную чашу. Положите в выемку две столовые ложки меда. Спустя несколько часов, когда корнеплод выделит достаточно сока, можно принимать полученный сироп. Употребляйте его перед едой по чайной ложке четыре раза в день.

От боли в горле

Рецепт до банальности прост: просто съедайте по чайной ложке густого меда раз в два часа, тщательно рассасывая его во рту.

При неприятных ощущениях в носоглотке

Потребуются две столовые ложки сушеного шалфея. Заварите целебную траву в 200 миллилитрах кипятка, дав постоять около десяти минут, а затем добавьте в жидкость половину столовой ложки меда. Полученным отваром температурой не выше сорока градусов полощите горло три раза в день.

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