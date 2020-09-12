Внимание на родинки! Врач назвал самые уязвимые к раку кожи группы людей

У каких людей родинки чаще всего становятся злокачественными опухолями, 5-tv.ru рассказал онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин. По его словам, к группам риска относятся люди с белой кожей, светлыми голубыми глазами, светлыми волосами и розовыми веснушками. А также те, кто когда-либо получал солнечные ожоги, даже если это было в детском или подростковом возрасте.

Другим фактором риска является наличие более десяти диспластических невусов (то есть больших, неровных родинок темного цвета), а также более ста обычных приобретенных невусов — тех, которые человек «назагорал» в течение жизни.

«Следует отметить, что такие факторы как наличие гигантского или врожденного невуса, часто это встречается у малышей, и затем могут развиться в большую трагедию. Таким детям обязательно наблюдение уже в детском возрасте у детского онкодерматолога», - подчеркнул доктор Мяснянкин.

Кроме того, по словам медика, к факторам риска следует относить использование терапии при псориазе или других хронических дерматозов, а также некоторые заболевания — такие, как пигментная ксеродерма, врожденный или приобретенный иммунодефицит.

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