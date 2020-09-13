🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

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Молодцова Анна
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Сегодня, 13 сентября убывающая Луна перешла в знак Рака. Это время неспешной стабильности, когда следует не торопиться и сосредоточиться на главном.

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня, 13 сентября, Луна перешла в знак Рака. Сегодня следует сосредоточиться на главных вещах и оставить в стороне спешку и суету. Будет полезно прислушаться к внутреннему голосу и заняться медитацией. 

♈ Овен

Овнам наконец-то пора почувствовать вкус жизни. Вы слишком долго пренебрегали собственными интересами и жили в ущерб себе. Помните, что только вы сами можете в корне переломить ситуацию и научиться получать удовольствие от жизни. Все в ваших руках.

Космический совет: полюбите себя. 

♉ Телец

Тельцы, вы попросту теряете время, не решаясь сделать первый шаг. Вся Вселенная готова помочь вам в достижении цели, если вы решитесь для начала хотя бы закрыть дверь в прошлое. Главное — начать, а уж дальше удача не заставит себя долго ждать. 

Космический совет: решайтесь на перемены. 

♊ Близнецы

Близнецам звезды советуют заняться своим здоровьем. Работа — это прекрасно, но долго ли вы продержитесь, если станете день ото дня откладывать визит к врачу. Следует помнить, что сворачивают горы только здоровые и энергичные люди. Прислушайтесь к своему организму, и если он хочет отдохнуть — предоставьте ему такую возможность.

Космический совет: не пренебрегайте своим здоровьем.

♋ Рак

Раки, Вселенная благоволит вам по любовной части. Не стоит закрываться и уходить в одиночество, ведь вокруг столько возможностей найти вторую половинку. Не думайте, что ничего не изменится: если вы готовы впустить в свою жизнь человека, он обязательно появится на горизонте. 

Космический совет: не упустите свой шанс. 

♌ Лев

Похоже, все от вас чего-то хотят. Львам не нужно соглашаться с мнением большинства в ущерб себе — от этого лучше не станет. Лучше проанализируйте ситуацию со всех сторон и сами примите решение. Не поддавайтесь давлению, чтобы окончательно не раствориться в других. 

Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу.

♍ Дева

Девы, если вы не уверены в правильности выбранного пути, не расстраивайтесь. Помните: поменять свою жизнь никогда не поздно. Вполне возможно, что судьба сама подкорректирует ваши планы и направит туда, куда нужно. А чтобы не сидеть сложа рука, осваивайте новые занятия и заводите новые знакомства — кто знает, к чему это приведет. 

Космический совет: найдите новое хобби.

♎ Весы

Не зарывайте свои таланты в землю. Вы можете гораздо больше, чем вы думаете, даже если все вокруг считают по-другому. Может быть, стоит наконец поверить в себя и свои силы и начать действовать? Ведь не зря говорят, что дорогу осилит идущий. 

Космический совет: не занижайте свою самооценку.

♏ Скорпион

Скорпионы, вы слишком многого хотите от жизни. Нет ничего плохого в том, что вы полны амбиций и стремлений, но вспомните, что бывает, когда кто-нибудь начинает гнаться за двумя зайцами. Умерьте свой пыл, ваше от вас не уйдет. Лучше состредоточьтесь на чем-нибудь одном, но сделайте это качественно. 

Космический совет: не пытайтесь объять необъятное.

♐ Стрелец

Стрельцы очень долго ждали подходящего случая. Для вас у Вселенной есть хорошая новость: он наконец-то настал. Все ваши чаяния и просьбы были услышаны, так что смело дерзайте и верьте в успех. В вашей жизни наступает белая полоса. 

Космический совет: оставьте все сомнения и дерзайте.

♑ Козерог

Козероги, не зацикливайтесь на тех негативных ситуациях, которые вам пришлось пережить в последние месяцы. Они тянут вас на дно и не позволяют двигаться дальше. Положитесь на поддержку родных и близких: они не оставят вас даже в самые трудные моменты жизни. 

Космический совет: настройтесь на позитивный лад.

♒ Водолей

Водолеям пока что не стоит круто менять свою жизнь. Время перемен обязательно придет, но для этого вам необходимо набраться сил. Полуйчайте удовольствие здесь и сейчас. Не спешите жить: посмотрите, сколько вокруг интересного. 

Космический совет: наслаждайтесь каждым днем. 

♊ Рыбы

Стабильность во всем идет вам на пользу. Пока что вы получаете удовольствие от спокойствия и штиля в вашей жизни, и на данный момент это именно то, что вам нужно. Приятные разговоры, встречи с родными и близкими, тихие домашние радости подарят вам мир в душе и вселят гармонию.

Космический совет: цените спокойствие.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

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