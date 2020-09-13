🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 13 сентября, Луна перешла в знак Рака. Сегодня следует сосредоточиться на главных вещах и оставить в стороне спешку и суету. Будет полезно прислушаться к внутреннему голосу и заняться медитацией.

♈ Овен

Овнам наконец-то пора почувствовать вкус жизни. Вы слишком долго пренебрегали собственными интересами и жили в ущерб себе. Помните, что только вы сами можете в корне переломить ситуацию и научиться получать удовольствие от жизни. Все в ваших руках.

Космический совет: полюбите себя.

♉ Телец

Тельцы, вы попросту теряете время, не решаясь сделать первый шаг. Вся Вселенная готова помочь вам в достижении цели, если вы решитесь для начала хотя бы закрыть дверь в прошлое. Главное — начать, а уж дальше удача не заставит себя долго ждать.

Космический совет: решайтесь на перемены.

♊ Близнецы

Близнецам звезды советуют заняться своим здоровьем. Работа — это прекрасно, но долго ли вы продержитесь, если станете день ото дня откладывать визит к врачу. Следует помнить, что сворачивают горы только здоровые и энергичные люди. Прислушайтесь к своему организму, и если он хочет отдохнуть — предоставьте ему такую возможность.

Космический совет: не пренебрегайте своим здоровьем.

♋ Рак

Раки, Вселенная благоволит вам по любовной части. Не стоит закрываться и уходить в одиночество, ведь вокруг столько возможностей найти вторую половинку. Не думайте, что ничего не изменится: если вы готовы впустить в свою жизнь человека, он обязательно появится на горизонте.

Космический совет: не упустите свой шанс.

♌ Лев