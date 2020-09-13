В современном мире брак по расчету воспринимается многими негативно, хотя раньше, скорее, замужество по любви являлось редкостью. Сильные мира сего, например, заключали браки, исходя из интересов государства и рода, а лирическая часть их интересовала меньше всего. И хотя сейчас все изменилось, браки по расчету все же существуют.

На самом деле заключение союзов по любви стало нормой совсем недавно, рассказала эксперт в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова. По ее словам, таким бракам не более 100 лет.

«Раньше всегда была история, что неважно в зависимости от сословия или уровня семей, у тебя — коза, у нас — поле, мы объединяемся, на твоем поле будем пасти коз, и у нас будет общий фамильный бизнес и мы тогда семьи объединяем», — рассказала специалист 5-tv.ru.

Она отметила, что в данном случае как раз и можно увидеть расчет, потому что брак воспринимается как способ увеличения капитала в семье, что вовсе не является плохим намерением. Однако, подчеркнула Пешенькова, этот смысл был давно утерян и сейчас цель заключения брака стала не совсем понятна.

«Мы придумали эмоциональную часть, что у нас есть некая любовь. Это в целом неплохо, но нам нужно понимать, а собираюсь ли я с этим человеком вообще делать какое-то дело, и если дела никакого нет, то есть нет общих увлечений или интереса, то надо отдавать себе отчет, что тогда на долгую перспективу скорее всего брак не наполнен смыслом», – считает психолог.

По словам эксперта, именно по этой причине разводятся большинство пар. Она привела статистику, согласно которой около 89% пар в Москве расходятся в первый же год после заключения брака, несмотря на то, что все эти союзы создавались по любви. Специалист считает, что брак по расчету по крайней мере обладает некоторой целью. По ее мнению, женщина должна изначально понимать, чего она на самом деле хочет от этих отношений и в зависимости от этого принимать решение.

«Если вам это замужество нужно для одной цели: для увеличения влияния или капитала, или хорошей жизни — это неплохо. Главное отдавать себе в этом отчет и понимать, что придется столкнуться с некоторыми социальными нормами: что так не принято, а как же любовь», — предупредила Пешенькова.

Вместе с тем расчет и любовь не являются взаимоисключающими понятиями, прояснила психолог. Они вполне могут идти в параллели. Эксперт напомнила, что есть пары, которые сначала поженились по любви, а затем начали заниматься одним делом.

«То есть, например, поженились по любви, а потом у них появилась пекарня семейная. Они как раз более крепкие как ячейка и как двое цельных людей, образующие что-то большее, чем просто пару», — сказала она, отметив, что в этом случае у людей есть и любовь, и общее дело.

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