«Жду от тебя сигнала»: вскрылась переписка Тарзана с беременной любовницей

Татьяна Меркер
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Обнародована переписка Сергея Глушко с 28-летней Анастасией, которая якобы беременна от шоумена.

«Жду от тебя сигнала»: вскрылась переписка Тарзана с беременной любовницей

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Громкий скандал разгорелся вокруг семьи Наташи Королевой и Тарзана (Сергея Глушко). Шоумена заподозрили в неверности после того, как он в отсутствии жены устроил дома вечеринку с двумя приглашенными гостьями. По заявлению самой Королевой после этого визита она недосчиталась украшений на пять миллионов рублей. Кроме того, в СМИ появилась информация, что тайная гостья Глушко оказалась беременна от него.

Теперь в сети появилась переписка Сергея любовницей, из которой становится очевидным, что их отношения не ограничиваются дружескими походами в гости. Глушко посещает жилище любовницы, о чем предварительно договаривается с ней в интернете, сообщает Starhit.ru.

Переписка с 28-летней Анастасией носит крайне романтический характер. Тарзан сопровождает посылания недвусмысленными намеками и смайликами с сердечками, а также отправляет девушке голосовые сообщения.

«Жду от тебя сигнала!» — пишет Сергей Глушко.

«Сережа, я в среду свободна», — сообщает Анастасия.

«Услышал, буду стремиться», — отвечает ей Тарзан.

Сама Наташа Королева якобы знает о существовании любовницы и о ее беременности от Тарзана. Певица множество раз вставала на сторону супруга и защищала его от всяческих обвинений и порицаний общественности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева нашла подработку после кражи на пять миллионов рублей.

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