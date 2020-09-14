Отсутствие постоянного партнера и долгосрочных отношений в современном мире — суровая реальность. При этом особенно тяжко приходится представительницам женского пола. Только в России, по статистике, на тысячу дам приходится всего 866 кавалеров, что значительно усложняет задачу «поскорее выйти замуж и родить детей». А в отдельных случаях и сами женщины сводят к минимуму шанс обрести любовь и счастье с противоположным полом.

Эксперты WomanHit выявили четыре главные ошибки, которые совершают девушки при выборе будущего супруга.

Принц на белом коне

Завышенные ожидания, пожалуй, основная проблема, сопутствующая отчаянному поиску партнера сегодня. Самодостаточные и деловые барышни рассчитывают заполучить в мужья как минимум нефтяного магната, любящего все ее пороки и жаждущего потомства. Однако в реальности такого найти — что звезду с неба снять. Ведущие психологи напоминают: нет предела совершенству, но ради мнимой мечты упускать из виду стоящего человека все-таки не стоит.

Сигнал SOS

Эксперты издания отмечают удивительную закономерность: как только женщина намеревается найти кавалера, в ее глазах тут же появляется «бегущая строка» с надписью: «Я согласна!». В таком состоянии она готова и чужого супруга из семьи увести, и затащить в ЗАГС первого встречного. Однако такие истории нередко имеют печальный конец. А все потому, что поначалу мужчина пребывает в шоке от напористости спутницы, затем она же его начинает раздражать. Поэтому совет: обуздайте свои порывы.

«Стрессовое» знакомство

Этот пункт — частный случай предыдущего. Психологи настоятельно рекомендуют дамам не заводить знакомства в «неподходящем» состоянии. Например, на курорте, когда легкий бриз и алкоголь вносят смуту в восприятие действительности. Говорить о долгосрочных перспективах в данном случае, конечно, бессмысленно.

«Я люблю тебя!»

Если мужчина не идет на контакт, его лучше оставить в покое, подчеркивают эксперты. Заставить кого-то полюбить себя — задача невыполнимая даже для магов и чародеев, что уж говорить о простом человеке. Не стоит забывать, что порой партнеры не подходят друг другу, и делать из этого трагедию просто нелепо. Ведь в отношениях важны эмоции и душевное тепло, а если их нет… тогда зачем все это?

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