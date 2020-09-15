🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 15 сентября убывающая Луна в знаке Дева увеличивает шансы получить достойное вознаграждение за завершенные сегодня дела, в которые ранее было вложено много сил и времени.

♈ Овен

Хватит строить планы, пора переходить к действиям и придать своим идеям осязаемую форму. В ближайшие дни у вас появится возможность добиться успеха. Если вы задумывались о расширении собственного бизнеса, вы найдете для этого ресурсы. Можете смело обращаться к инвестору, который верит в ваши силы.

Космический совет: сделайте свои мечты реальностью.

♉ Телец

Сегодня вы можете почувствовать волшебство во всем, что говорите и делаете. Таинственные высшие силы готовы помочь вам выйти на совершенно новый уровень. Это время для расширения вашего портфолио. Вспомните, какие навыки вы приобрели за последние шесть месяцев, и будьте уверены в своих силах более, чем когда-либо прежде.

Космический совет: поверьте в свои силы, Вселенная на вашей стороне.

♊ Близнецы

Грусть имеет тенденцию приходить волнами, и сегодня, похоже, один из таких дней. Сделайте глубокий вдох, Близнецы, сосредоточьтесь и мысленно вернитесь в счастливое прошлое. Помните, не вам судить, почему это происходит с вами. Просто будьте внимательны к своим эмоциям, но не поддавайтесь им. Мантра «это тоже пройдет» поможет.

Космический совет: будьте внимательны к своим эмоциям, но не поддавайтесь им.

♋ Рак

Вы вступаете во времена радости, гармонии, мира и процветания. Сегодня вы, возможно обнаружите, что поддержка ваших родных обогащает вашу жизнь во многих смыслах. Раки, занятые в семейном бизнесе, станут свидетелями положительных изменений. Есть поговорка, что «слишком много поваров портят бульон», но в вашем случае они делают бульон более вкусным.

Космический совет: Вы вступаете во времена гармонии, мира и процветания.

♌ Лев