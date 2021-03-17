Дети советских актеров, о которых мало кто знает

Василий Лановой, Иннокентий Смоктуновский, Евгения Симонова — эти и другие киноактеры стали любимцами миллионов зрителей благодаря способностям воплощать разные образы. А чем занимаются их сыновья и дочери? 5-tv.ru рассказывает о малоизвестных детях популярных советских актеров.

Александр Варлей — сын Натальи Варлей

Фото: youtube.com; kinopoisk.ru

Первого сына, Василия, Наталья Варлей родила в 1972-м от Владимира Тихонова. Бабушкой и дедушкой Василия были известные актеры Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. В 1985-м у Натальи появился второй сын Александр. Кто его отец — до сих пор неизвестно. Александр решил связать жизнь с киноиндустрией и поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Он работал ассистентом Никиты Михалкова и режиссера «Легенды № 17» Николая Лебедева. Позже сын Варлей оставил кино и увлекся музыкой. Александр — большой поклонник группы The Beatles, поэтому он вступил в трибьют-коллектив The BeatLove и несколько лет давал концерты. В коллективе Александр играл за Джорджа Харрисона. Также мужчина появлялся в эпизодических ролях сериалов «Универ» и «Каменская».

Максим Никулин — сын Юрия Никулина

Фото: Global Look Press / Komsomolskaya Pravda; kinopoisk.ru

Юрий Никулин познакомился с будущей женой Татьяной в 1949 году. Через год они поженились, а позже Татьяна стала работать в цирке. В 1956-м в семье родился сын Максим. Зрители могли видеть мальчика в фильме «Бриллиантовая рука» — Максим сыграл паренька с сачком, которого пинает главный герой. Сын Юрия Никулина не пошел по стопам отца. Он поступил на факультет журналистики МГУ, позже работал в печати и на телевидении. В 1997-м после смерти отца Максим Никулин сменил его на посту генерального директора и художественного руководителя цирка на Цветном бульваре.

Варвара Владимирова — дочь Алисы Фрейндлих

Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov; kinopoisk.ru

Варвара Владимирова — единственная дочь народной артистки СССР Алисы Фрейндлих. Ее отец — режиссер фильма «Укрощение строптивой» Игорь Владимиров. Детство Варвара провела в театре на репетициях и мечтала работать «кем угодно, лишь бы в театре». Она училась на театроведческом факультете и после окончания института работала в кино и на телевидении. В 90-х Варвара оставила телевидение ради семьи. Она вышла замуж за политика Сергея Тарасова и родила двоих детей. В 2000-х Варвара вернулась на телевидение и стала вести программу «Одна дома». Сейчас Варвара Владимирова занимается бизнесом и играет в театре.

Бенедикта Крамарова — дочь Савелия Крамарова

Фото: youtube.com; kinopoisk.ru

Известный артист театра и кино Савелий Крамаров стал отцом в 53 года. Его единственная дочь родилась в 1986-м, спустя пять лет после эмиграции актера в США. Бенедикту актер назвал в честь матери. К сожалению, Бенедикта почти не помнит отца: ей было семь лет, когда Крамаров умер. Девочка жила вместе с мамой в Лас-Вегасе и сначала работала моделью, а потом стала бухгалтером. В 2013-м Бенедикта вышла замуж за американца по имени Бен.

Зоя Кайдановская — дочь Евгении Симоновой

Фото: kinopoisk.ru

Зоя Кайдановская родилась в 1976 году в семье актеров Евгении Симоновой и Александра Кайдановского. Зоя видела работу на съемочной площадке с раннего детства: еще в два года мама-актриса привезла ее на съемки фильма Андрея Тарковского «Сталкер». Возможно, поэтому Зоя решила стать актрисой. В 1999-м она окончила факультет музыкального театра РАТИ (ГИТИС). Позже Кайдановская работала в программе «Умники и умницы», где ведущим был ее дядя Юрий Вяземский. Сегодня Зоя Кайдановская служит в театре Маяковского вместе с Евгенией Симоновой и снимается в кино. Кайдановская появилась в сериалах «Метод» и «Колл-центр». Актриса замужем за актером Алексеем Захаровым и воспитывает троих детей.

Мария Смоктуновская — дочь Иннокентия Смоктуновского

Фото: Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova; kinopoisk.ru

Мария родилась в семье известного актера Иннокентия Смоктуновского в 1965-м. Она решила стать балериной, Смоктуновский хотел, чтобы его дочь тоже играла в театре и кино и видел в Марии актерский талант. После окончания Московского академического хореографического училища Мария Смоктуновская стала служить в Большом театре. Из-за изматывающих тренировок и стресса девушка начала набирать вес. Балерина пыталась прийти в форму и садилась на диеты, но не смогла справиться с ситуацией и была вынуждена уйти из театра через пять лет. Тогда она попробовала силы в кино и снялась в фильме «Сердце не камень» с отцом. Иннокентий Смоктуновский поддерживал дочь и старался помочь перебороть развившиеся комплексы. Даже режиссеры видели талант Марии, но после смерти отца девушка ушла из кинематографа. Мария стала работать в музее МХАТа, где служил Иннокентий Смоктуновский.

Александр Лановой — сын Василия Ланового

Фото: youtube.com; kinopoisk.ru

Известный актер Василий Лановой несколько раз мог стать отцом, но судьба решила иначе. Его первая жена Татьяна Самойлова сделала аборт. Вторая жена Тамара Зяблова погибла в автокатастрофе. Третья жена Ирина Купченко подарила Лановому двоих сыновей, Александра и Сергея. Оба выбрали непубличную карьеру: Александр поступил на исторический факультет, а Сергей — на экономический. В 2013-м в семье случилась трагедия: Сергей умер от сердечной недостаточности. Александр занимается научной деятельностью в Ленинской библиотеке. В 2018-м он женился на коллеге по работе Ирине Братчиковой.