Как выглядят и чем занимаются актеры «Каламбура» спустя 25 лет

Первая серия журнала видеокомиксов «Каламбур» вышла на экраны в 1996 году. Шоу включало в себя несколько рубрик: «Деревня дураков», «Бар „Каламбур“», «Крутое пике», «Железный капут», «Сенсация любой ценой». При этом, все роли в программе исполняли всего пять человек, которые перевоплощались из «немых» жителей деревни, в членов экипажа падающего самолета и завсегдатаев пивного заведения. «Каламбур» сразу полюбился зрителю, а его актеры в одночасье стали узнаваемы на улице, что помогло им реализоваться как артистам комедийного жанра.

Вадим Набоков

В «Каламбуре» Вадим Набоков сыграл морячка из «Деревни дураков», вечно пьяного посетителя в «Баре „Каламбур“», радиста Морзе в рубрике «Крутое пике» и Шранкеля в «Железном капуте».

Набоков был неравнодушен к сцене и юмору еще со студенчества. Во время обучения в Одесском политехническом институте он участвовал в «Маски-шоу», где познакомился с будущими актерами «Каламбура» — Сергеем Гладковым и Татьяной Ивановой. В перерывах между лекциями они выступали в виде клоунского комик-трио «Магазин Фу» и ездили на первые гастроли. Там Набоков и Иванова начали отношения. В 1996-м Вадим Набоков женился на коллеге по «Каламбуру». Супруги вместе уже 25 лет. Вадим и Татьяна пробовали создать собственное юмористическое шоу, но в итоге решили выступать как актеры. В 1998-м у пары родился сын Илья. Чтобы воспитывать сына, Иванова взяла перерыв в карьере. В 2007-м супруги стали счастливыми родителями девочки по имени Мария.

Фото: kinopoisk.ru; kino-teatr.ru

Татьяна Иванова

Профессиональная клоунесса Иванова в «Каламбуре» сыграла жену со скалкой из «Деревни дураков», официантку из «Бара», стюардессу и еще несколько эпизодических персонажей.

Татьяна прославилась по участию в «Маски-шоу», где познакомилась с будущим коллегой по «Каламбуру» Вадимом Набоковым. После закрытия журнала видеокомиксов актриса осталась творить на юмористическом поприще. Участвовала в фестивале «Умора», снималась в комедиях и юмористических шоу. Кроме того, посвятила себя семье и детям, которых родила в любви с коллегой Вадимом Набоковым. Примечательно, что в кадре законный супруг Татьяны чаще играл любовников ее персонажей.

Фото: kinopoisk.ru; kino-teatr.ru

Сергей Гладков

Сергей Гладков запомнился зрителям «Каламбура» как мужик из «Деревни дураков», неудачник в рубрике «Бар „Каламбур“», мисс Бурпл в «Крутом пике» и Дранкель в «Железном капуте».

Сергей Гладков учился в Одесском политехническом институте и уже в студенческие годы начал заниматься комедией. Во время обучения он познакомился с Татьяной Ивановой и Вадимом Набоковым, вместе с которыми позже работал в «Каламбуре». Кроме того, Сергей Гладков был активным участником «СТЭМа» — официальной Подмосковной лиги КВН, работал сценаристом и режиссером. После закрытия «Каламбура» Сергей снимался в юмористических программах «Голые и смешные» и «Маски-шоу», а после окончательно «вышел из кадра». Он посвятил себя звукорежиссуре и написанию сценариев. У бывшего юмориста есть двое детей.

Фото: kinopoisk.ru; kino-teatr.ru

Юрий Стыцковский

Юрий Стыцковский пришел в «Каламбур» не один. До работы в видеожурнале актер выступал в дуэте «Сладкая парочка». С ним работал партнер по кадру Алексеей Агопьян. Стыцковский, будучи продюсером, еще и выполнял функции руководителя проекта. Как актер Стыцковский запомнился зрителям образами эксцентричного командора из «Крутого пике», байкера и повара в «Баре» и командира из «Железного капута». После «Каламбура» он в качестве режиссера создал еще несколько комедийных проектов, например, «Одинокий ангел». Известно, что в 2000-х Стыцковский пробовал создать комедийное шоу о гадалке, но по разным причинам проект был заморожен. Позже идею Юрия реализовали в России: сериал назвали «Света с того света».

Фото: YouTube @Calambur Group; kino-teatr.ru

Алексей Агопьян

Второй участник «Сладкой парочки» — Алексей Агопьян. Единственный из перечисленных, кто получил профессиональное актерское образование. Агопьян прославился благодаря «Маски-шоу», скетчам «Смешнее, чем кролики», «Смеховыжималке» и другим шоу.

В «Каламбуре» Агопьян сыграл медведя из «Деревни», второго пилота Дринкинса в «Крутом пике», бармена в рубрике «Бар», профессора в «Сенсации любой ценой». После закрытия видеожурнала Алексея можно было увидеть на центральном телевидении: он появлялся в телешоу «Большая разница», сериалах «Солдаты» и «Интерны». В 2016-м Алексей получил роль барда Булата Окуджавы в многосерийном фильме «Таинственная страсть». Агопьян продолжает карьеру в кино и на театральной сцене.

Фото: YouTube @Calambur Group; kino-teatr.ru

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