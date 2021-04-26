Российские звезды, которые переборщили с пластикой и уколами красоты

Сделав одну пластическую операцию и инъекцию красоты в погоне за молодостью, бывает трудно остановиться. Хочется обновлять свое лицо снова и снова для того, чтобы достичь идеала. Но иногда из-за желания замедлить старение, внешний вид знаменитостей меняется так сильно, что они перестают быть похожими сами на себя. Кто из российских звезд переборщил с походами к пластическому хирургу и косметологу, рассказывает 5-tv.ru.

Любовь Успенская

Любовь Успенская в 2008-м и 2018-м. Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов, ТАСС / Вячеслав Прокофьев

«Скачок» в вечную молодость певица сделала несколько лет назад. Любовь Успенская стала неузнаваема и помолодела лет на 15. Вмешательство косметолога заметно издалека, лицо Успенской выглядит так, как будто вот-вот лопнет от избытка инъекций. Королева шансона сделала коррекцию 3D-мезонитями и легкую контурную пластику лица. Также она прошла процедуру по коррекции области шеи и рук, сделал ринопластику носа, сузив кончик.

Вера Алентова

Вера Алентова в 1998-м и 2018-м. Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин, ИТАР-ТАСС / Александр Чумичев

Внешность звезды фильма «Москва слезам не верит» начала меняться в первой половине 2000-х. После 60 лет Алентова решилась на омоложение и удачно сделала блефаропластику, а чуть позже липосакцию подбородка, чтобы подтянуть кожу. Также Вера Валентиновна делала стандартные косметологические процедуры — ботокс и филлеры в зону губ.

Но в 2008-м на одном из публичных мероприятий Веру Алентову не узнали: она выглядела очень неестественно, так как недавно сделала не очень удачную круговую подтяжку. В ходе операции было удалено большое количество ткани, от чего кожа натянулась и исказила мимику актрисы. После этого Алентова сделала еще две блефаропластики, коррекцию носогубных складок, неоднократное увеличение губ и скул.

Маша Распутина

Маша Распутина в 1998-м и 2020-м. Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @masharasputina_official

Внешность Распутиной начала меняться в начале 2000-х, певица ставила филлеры в губы и лицо. Со временем количество препарата начало увеличиваться, как и лицо Марии. В 2019-м артистка поразила своих поклонников новыми изменениями, опубликовав фото в Instagram: Распутина сделала ринопластику носа. Также ее лицо стало гладким и подтянутым, что говорит об избытке инъекций красоты.

Стас Михайлов

Стас Михайлов в 2015-м и 2019-м. Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, ТАСС / Артем Геодакян

Михайлов — один из немногих российских певцов, кто решился на кардинальные изменения внешности. В 2019-м лицо исполнителя заметно изменилось — он помолодел лет на десять. Сам артист опровергает слухи, что он сделал подтяжку лица и применил филлеры. Стас Михайлов утверждает, что поддерживает здоровый образ жизни и поэтому выглядит моложаво.

Лада Дэнс

Лада Дэнс в 2008-м и 2020-м. Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин, Instagram @lada_dance_official

В свои 54 года певица тоже прибегла к услугам косметолога. В 2019-м во время появления на одном из телешоу, Лада Дэнс удивила телезрителей своими внешними изменениями. Певица увеличила губы и поставила филлеры, но поклонники заметили, что молодости эти процедуры ей не прибавили. Возможно, звезда 90-х сделала и круговую подтяжку лица, о чем говорит ее ровная кожа без единой морщинки.

Юлия Волкова

Юлия Волкова в 2008-м и 2020-м. Фото: ИТАР-ТАСС / Алексей Филиппов, Instagram @official_juliavolkova

Участница группы «Тату» еще не успела сделать пластические операции, но не брезгует уколами красоты. Юлия ставит филлеры в скулы и в губы. Подписчики певицы в Instagram часто отмечают в комментариях, что инъекции выглядят нелепо.