Как общаться с закрывшимся в квартире ребенком? — рекомендации спасателя

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Василий Заика
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По словам Антона Гладилина, тема запертых изнутри дверей в настоящее время актуальна как никогда.

Как общаться с закрывшимся в квартире ребенком? — рекомендации спасателя

Фото: Depositphotos / ababaka

Главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУ МЧС по Москве Антон Гладилин в беседе с РИА Новости рассказал, как общаться с закрывшимся в квартире ребенком.

По его словам, в настоящее время тема запертых изнутри дверей остается актуальна как никогда. Антон Гладилин отмечает, что первым делом на место происшествия нужно вызвать спасателей и постараться переключить внимание малыша на себя — увлечь разговором.

«При разговоре с ребенком вы не должны показывать своего волнения, постарайтесь убедить ребенка открыть дверь. Хорошей практикой является „замыкание“ внимания ребенка на себе: расскажите интересную историю, вместе отгадайте загадки, можно проиграть любимую сказку ребенка „по ролям“», — сказал Антон Гладилин.

Специалист подчеркнул, что малыша очень важно «удержать» у двери и ни в коем случае не ругать его.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто несет ответственность за опасную детскую площадку.

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