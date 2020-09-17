Полнолуние в день Неопалимой Купины: что нельзя делать 17 сентября

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Светлана Шевченко
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Астрологи предупреждают, что 17 сентября начинается так называемое кармическое новолуние. Это явление предполагает непростые последствия.

Полнолуние в день Неопалимой Купины: что нельзя делать 17 сентября

Фото: Аzbyka.ru

Православная церковь 17 сентября вспоминает икону Божией Матери Неопалимая Купина. В народе ее образу молились с просьбой о защите дома от различных напастей, которые в первую очередь связаны с огнем.

Как сообщает Утро.ру, икона Неопалимой Купины считается одной из самых сложных по композиции и смыслу. Божия Матерь на ней предстает в ветхозаветном прообразе несгорающего куста.

Свидетелем этого чудесного явления согласно преданию стал пророк Моисей. Он увидел, как горящий терновый куст оставался цен и невредим. Когда Моисей подошел к нему, явился Бог и призвал святого вести израильский народ из Египта в Обетованную землю.

В 2020 году на 17 сентября выпало новолуние. Астрологи подчеркивают, Луна готовит жителям Земли очередное испытание: начинается так называемое кармическое новолуние. Это явление предполагает непростые последствия для всех знаков зодиака. Но при желании и осведомленности их удастся избежать. Важно подумать о делах, которые человек периодически откладывает. Если их не удалось закрыть к новолунию, то однозначно придется сделать в течение этого месяца. Иначе они встанут огромной глыбой на жизненном пути.

Приметы

В этот день крестьяне молились иконе и просили пожары обойти их дома и хозяйства стороной. Если возгорание все же случалось, то вокруг него носили святой образ.

Избавиться от нечистой силы поможет избавиться определенный ритуал: необходимо обойти сеновал и несколько раз проткнуть его вилами.

Важно 17 сентября посетить церковь и поставить свечу иконе Богоматери, осторожно обращаться с огнем. Нельзя ругаться и нецензурно выражаться. Особенно нельзя это делать у огня, таким образом вы привлечете в дом неудачи.

Если много орехов и мало грибов к снежной и морозной зиме. Большие муравейники к холодной зиме. Плохая погода — сухая осень.

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