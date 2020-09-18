🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 сентября, Луна в Деве создаст благоприятные условия для разрешения сложных дел, совершения сделок и крупных покупок. Держите нос по ветру, будьте внимательны и сосредоточены, тогда вы сможете достичь успеха.

♈ Овен

Вы — свое главное препятствие, хватит сомневаться, начинайте действовать! У Вселенной на все есть свой план, и поверьте, он вас не разочарует. Некоторых Овнов в ближайшее время ожидает переезд или смена работы, будьте готовы к большим переменам в своей жизни.

Космический совет: вы сильнее, чем думаете.

♉ Телец

Тельцам предстоит здорово потрудиться, впереди непростое время. Важно быть собранными и внимательными, чтобы не совершить ошибок. Особое внимание следует обратить на свое здоровье, не допускайте переутомления организма.

Космический совет: ешьте здоровую пищу и занимайтесь спортом.

♊ Близнецы

Не сдерживайте себя: в поступках, словах и чувствах. Ваш партнер испытывает нехватку вашего внимания, хватит пропадать на работе, устройте романтический ужин или поход в кино. Это принесет положительные эмоции вам обоим.

Космический совет: побалуйте себя и своего партнера.

♋ Рак

Все намного проще, чем вам кажется. Оставьте свои заботы и переживания, расслабьтесь, почувствуйте настоящий момент, запомните его. День идеален для прогулки, чтения книги в парке и косметологических процедур.

Космический совет: не думайте о вчера и завтра, живите сегодня.

♌ Лев

Самое время избавиться от всех долгов и нерешенных проблем, хватит тянуть их за собой. Впереди у вас белая финансовая полоса. Переосмыслите свои отношения с деньгами, будьте более рассудительны, но не скупы.

Космический совет: избавьтесь от долгов.

♍ Дева

Новолуние в вашем знаке принесет благоприятные перемены на карьерном и финансовом фронте. Шторм, в который вы попали, скоро утихнет, а перед вами отроется океан новых возможностей. Поставьте перед собой четкие и достижимые цели и идите к ним.

Космический совет: хорошенько продумайте свои дальнейшие шаги.

♎ Весы

Разберитесь с тем, что вас гложет столь долгое время, дайте этим страхам отпор. Помните, только столкнувшись с демонами, вы можете победить их. В этой сложной битве могут помочь медитация и ведение дневника, куда стоит записывать свои мысли и переживания.

Космический совет: бросьте вызов своим страхам.

♏ Скорпион

Сядьте поудобнее, расслабьтесь и позвольте событиям разворачиваться так, как они задуманы. Совсем скоро перед вами откроются все двери, осталось только подобрать необходимый ключ. Решите все свои проблемы, устраните ссоры и недопонимания с близкими.

Космический совет: плывите по течению.

♐ Стрелец

В этот осенний день в душе Стрельцов наступит настоящая весна. Вас ожидает встреча с кем-то очень важным, и она станет началом долгих, счастливых отношений. Позаботьтесь о том, чтобы отбросить багаж прошлых неудач и встретить новое чувство достойно.

Космический совет: откройте свое сердце.

♑ Козерог

Вы слишком долго оставались в тени, покажите всем наконец, чего вы на самом деле стоите. Особенно это касается рабочих моментов, поверьте, инициатива увеличит ваши шансы на премию или повышение.

Космический совет: пришло время вернуть себе бразды правления.

♒ Водолей

Водолеям стоит уделить больше времени родителям, позвоните им или навестите. Они обязательно дадут вам мудрый совет, который поможет вам разрешить все сложные ситуации в жизни.

Космический совет: уделите время родным.

♊ Рыбы

Вас ожидает большая удача: будь то повышение или выигрыш, в любом случае, держите свои карманы шире. Окружающие вас обожают, не разочаруйте их своей глупой ошибкой. Для этого достаточно поступать по совести и помогать ближним.

Космический совет: готовьтесь к приятным известиям.

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