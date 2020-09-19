🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 сентября, растущая Луна в знаке Весов подарит представителям астрологических символов день возрождения былых надежд, пробуждения и преобразования энергии любви. Жизненный потенциал сегодня поднимется на высокий уровень.

♈ Овен

Овны, не берите на себя повышенные обязательства и не хватайтесь на работе за серьезные проекты. Несмотря на вашу ответственность и скрупулезность, добиться желаемых результатов не удастся. Лучше посвятите эту субботу окончанию начатого. В оставшееся время сделайте генеральную уборку в своем жилище.

Космический совет: не берите на себя повышенные обязательства.

♉ Телец

Готовность вкалывать как ломовая лошадь у Тельцов заметна невооруженным глазом. 19 сентября вам придется отойти от своего постулата и немного расслабиться. На отдыхе, во избежание недоразумений, не отвечайте на звонки коллег по работе или руководства. Отодвиньте все служебные заботы на второй план и закатите отвязную вечеринку.

Космический совет: не отвечайте на звонки коллег по работе или руководства.

♊ Близнецы

Близнецы, сегодня вас периодически будет преследовать ощущение, что окружающие вас не слышат. Не стоит лезть из кожи вон и что-то кому-либо доказывать. Поднимите весла и плывите по течению. Как бы убедительно вы ни говорили, люди вокруг будут настаивать на своем и не обращать внимание на ваши доводы.

Космический совет: не стоит лезть из кожи вон и что-то кому-либо доказывать.

♋ Рак

Сегодня крайне подходящий день, Раки, чтобы избежать конфликта со своей второй половинкой. По возможности постарайтесь перенести свидание на другое время. А если вы уже живете вместе, то разойдитесь по разным комнатам и устройте свой досуг так, чтобы не пересекаться. В воскресенье вы сможете в полной мере оценить рекомендации, которые вам дали звезды на субботу.

Космический совет: постарайтесь перенести свидание на другое время.

♌ Лев