🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака
Сегодня, 20 сентября, растущая Луна в знаке Весов напомнит каждому из знаков зодиака о медитации, любви и внутренней тишине.
Фото: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 сентября, растущая Луна в знаке Весов напомнит каждому из знаков зодиака о медитации, любви и внутренней тишине. Пришло время обратить внимание на драгоценности, которые спрятаны внутри каждого из нас.
♈ Овен
Овны, пустоту внутри вас не сможет никто восполнить, кроме вас самих. Поищите свое «Я». Прекратите жаловаться, что что-то не получается. Начните действовать с привычным для вас напором. Обратите внимание на то, что выстраивается вокруг вас. Это поможет реализовать желаемое.
Космический совет: посвятите себя внутренней работе.
♉ Телец
Тельцы, вы были так близки к достижению своей цели, но почему-то не сделали последнего шага. Что помешало? Ваша собственная неуверенность? Пора разобраться с этим. Многие из вас захотят начать собственный проект или бизнес. Верьте, деньги и необходимые знания придут в нужное для вас время.
Космический совет: пора действовать и избавиться от неуверенности.
♊ Близнецы
Близнецы, ваше эго встало твердо между вами и воплощением вашей мечты. Звезды рекомендуют обратиться к все же к здравому чувству гордости и готовности выслушать точку зрения другого человека. Помните, с людьми надо работать и вести диалог. При этом многие зауважают вас, заметив дисциплинированность и сосредоточенность в делах.
Космический совет: рекомендуется здоровое чувство гордости.
♋ Рак
Раки, когда ваши расходы начинают превышать ваши доходы, начинаются проблемы. Пора пересмотреть финансы. Не стесняйтесь просить о помощи. Помните, в этом нет ничего постыдного. К слову, без паники, временное облегчение от финансового хаоса вам принесут неожиданные источники дохода.
Космический совет: попросите помощи там, где вам нужно.
♌ Лев
Львы, бывают дни, когда в жизнь нужно окунуться с головой, а бывает, что надо остановиться, передохнуть и посмотреть на нее со стороны. Только тогда вы сможете увидеть то, что зачастую не замечаете, а это может стать триггером для вашей будущей счастливой жизни.
Космический совет: посмотрите на свою жизнь со стороны.
♍ Дева
Девы, пора перестать бояться одиночества и пользоваться каждой возможностью вернуться домой. Буря и хаос вокруг вас начинают стихать. Пора расслабиться и заняться медитацией. И пусть весь мир подождет. Хватит крутиться как белка в колесе. Пора немного передохнуть.
Космический совет: это время для медитации и осознанности.
♎ Весы
Весы, не все в этой жизни получается так, как мы себе это нарисовали в своем воображении. Пора вырваться из созданной вами иллюзии и немного разрушить все вокруг себя. Разрушение в вашей ситуации является потенциалом для создания чего-то лучшего.
Космический совет: чтобы создать что-то лучшее для себя, необхоимо все разрушить.
♏ Скорпион
Скорпионы, перемены неизбежны, как бы вы ни пытались этому противостоять. Вы идете в правильном направлении.
Космический совет: перемены неизбежны.
♐ Стрелец
Стрельцы, ослабьте хватку. Пора приготовиться к изменениям, которые необязательно пройдут легко. Вам может показаться, что вы потеряли что-то знакомое и близкое для себя. Ничего страшного. Расслабьтесь. Все по плану.
Космический совет: вы освобождаетесь от кармического багажа.
♑ Козерог
Козероги, обретение внутренней тишины является залогом противостояния хаоса вокруг вас. Расставьте приоритеты.
Космический совет: расставьте приоритеты.
♒ Водолей
Водолеи, колесо фортуны повернулось к вам лицом. Пора пожинать плоды и получать награды за свои достижения. Однако, не стоит забывать о верховенстве права, как бы страшно это не звучало. Приведите в порядок документы, чтобы они не создали для вас неожиданных проблем.
Космический совет: колесо фортуны повернулось к вам лицом.
♊ Рыбы
Рыбы, вы и ваш партнер никак не можете договориться в вопросе воспитания детей. Однако, необходимо перейти от спора к диалогу и поиску компромиссов. Только так вы сможете найти гармонию в вашей семье. Увы, поговорка «В споре рождается истина» не про вас.
Космический совет: необходимо перейти от спора к диалогу и поиску компромиссов.
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