«Грудь на талии»: образ Марины Александровой на «Кинотавре» раскритиковала дизайнер
Закрытие кинофестиваля в Сочи прошло 18 сентября.
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Фото, видео: Instagram @mar_alexandrova
Платье актрисы Марины Александровой на торжественной церемонии закрытия «Кинотавра»-2020 подверглось критике со стороны модного эксперта. Звезда «Екатерины» выбрала для себя наряд от дизайнера Алены Ахмадуллиной.
Для дефиле по красной дорожке в Сочи Александрова предпочла длинное золотистое платье в пол, расшитое пайетками. Она дополнила его серебряными украшениями в качестве аксессуаров.
«Фото с дорожки вы увидите у многих, а вот фото с балкона — только у меня», — шутливо подписала снимок актриса на личной странице в Instagram.
Именно платье не понравилось модному эксперту Ксении Князевой. Дизайнер разбирала образы актрис на церемонии закрытия «Кинотавра». Главной проблемой она назвала вырез-каре и неудачную ткань, слишком плотную и тяжелую для Александровой, пишет сайт Teleprogramma.pro.
«Слишком высокий вырез, поэтому кажется, что грудь лежит на талии, — отметила Князева. — Видно, что платье недорогое. Пайетками обтянуть руку — это катастрофа. В таком наряде она с трудом гнется».
Фанаты экранной Екатерины II в исполнении Марины Александровой категорически не согласились с выводами эксперта и пришли поддержать кумира в комментариях к ее посту.
«Безупречна! Восхитительна! А модный дизайнер уже видно не такой модный, просто решила на возражении людском выделить свою фамилию»;
«Единственная достойно одетая! Стильно, благородно, со вкусом!»;
«Вы — как прекрасное произведение искусства, которое вдохновляет», — написали ей они.
Фестиваль «Кинотавр» проходил в Сочи с 11 по 18 сентября. Главным триумфатором стал фильм Дмитрия Давыдова «Пугало».
Ранее 5-tv.ru показывал фото Олеси Судзиловской в купальнике на «Кинотавре».
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