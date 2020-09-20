Ученые выяснили, что лишает человека способности получать удовольствие

Хронический недосып лишает человека способности радоваться жизни и получать удовольствие. К такому выводу пришли ученые из Университета Британской Колумбии, поставив эксперимент над двумя тысячами добровольцев в возрасте от 33 до 48 лет.

Как пишет «Экономика сегодня», психологи попросили подопытных ежедневно записывать количество времени сна, а потом оценить свое эмоциональное состояние и описать реакции на различные ситуации.

Результаты исследования показали, что у тех, кто спал меньше семи часов в сутки, изменилось эмоциональное восприятие окружающей действительности, и то, от чего эти люди раньше испытывали радость, больше не доставляло им удовольствия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким образом резкое сокращение времени сна может принести не вред, а пользу человеку в экстренных ситуациях. Однако, по мнению психологов, злоупотреблять таким способом мобилизации организма, не стоит.