🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 сентября, растущая Луна в Скорпионе способствует новым начинаниям, улучшению мыслительной деятельности и концентрации. В это время можно разрабатывать бизнес-планы свежих проектов и возлагать на себя смелые обязательства.

♈ Овен

Вы как никогда настроены раздвигать собственные границы и экспериментировать. Отвечая на свои творческие позывы, вы можете открыть в себе уникальные способности. Уделяйте больше времени самовыражению с помощью слов. Если пишется — пишите, отредактируете позже.

Космический совет: откликнитесь на творческие порывы души.

♉ Телец

Звезды говорят, что в вашей жизни завершается очередная глава и начинается другая. Подходящее время для признания ваших успехов и смены деятельности. Не зацикливайтесь на обязательствах. Сердце подскажет, чем вы должны заниматься. Удача на вашей стороне.

Космический совет: вас ждут победы.

♊ Близнецы

Вы напрасно не желаете быть в центре внимания и делиться своими дарами с миром. Пора снять эту мантию-невидимку. Для вас открываются возможности карьерного роста. Будьте собой. Подлинность — это суперсила, которая поможет одолеть конкурентов.

Космический совет: снимите свою мантию-невидимку.

♋ Рак

Вам кажется, что жизнь превратилась в полосу препятствий. Но у вас есть стойкость для их преодоления. Вы уже не раз доказывали себе это, так докажите снова. Но не обязательно действовать в одиночку. Обратитесь за поддержкой.

Космический совет: вы знаете, как решить эти проблемы.

♌ Лев