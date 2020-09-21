Видео: Пассажир устроил пьяный дебош на борту самолета рейса Анталья — Казань
Авиалайнер приземлился в аэропорту назначения, где мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /UAC, 5-tv.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении пассажира, который устроил пьяный дебош на борту самолета рейса Анталья - Казань.
Мужчина нецензурно выражался, угрожал экипажу и даже ударил бортпроводника. В итоге хулигана помогли скрутить пассажиры. Борт приземлился в аэропорту назначения, где хулигана передали в руки сотрудников полиции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья депутата Законодательного собрания Ростовской области Валентины Руденко устроила дебош на борту самолета в аэропорту Петропавловска-Камчатского.
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