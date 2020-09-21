Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении пассажира, который устроил пьяный дебош на борту самолета рейса Анталья - Казань.

Мужчина нецензурно выражался, угрожал экипажу и даже ударил бортпроводника. В итоге хулигана помогли скрутить пассажиры. Борт приземлился в аэропорту назначения, где хулигана передали в руки сотрудников полиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья депутата Законодательного собрания Ростовской области Валентины Руденко устроила дебош на борту самолета в аэропорту Петропавловска-Камчатского.