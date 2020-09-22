Как по резким перепадам настроения узнать о серьезных проблемах со здоровьем?

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Анастасия Шадская
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Повышенная эмоциональность может быть признаком нарушений правильной работы мозга.

Как по резким перепадам настроения узнать о серьезных проблемах со здоровьем?

Фото: www.globallookpress.com /Kai Schirmer / CHROMORANGE

Резкая смена настроения может сигнализировать о начале сосудистой деменции. К таким выводам пришли британские медики, пишет Express. 

Склонность к эмоциональным качелям всегда является признаком проблем. Чаще всего это следствие скрытых переживаний, перенесенного стресса и гормонального сбоя. Но иногда это свидетельствует о наличии заболевания мозга.

Сосудистая деменция не возникает просто так. Это почти всегда следствие инсульта или ряда перенесенных пациентом микроинсультов, когда повреждается мозг. Самая большая проблема в том, что это необратимо. Но зато можно сократить риск таких заболеваний.

Именно поэтому следует с молодости укреплять не только тело, но и мозг. Чтобы он дольше оставался здоровым и работал в полную силу, следует вести здоровый образ жизни, отказаться от алкоголя, курения и кофе, пишет ФАН. Также рекомендуется больше времени гулять на свежем воздухе.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение невролога о мифах насчет болезни Альцгеймера.

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