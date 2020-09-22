🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Сомнения способны сбить с толку даже такого сильного бойца, как вы. Отриньте их и смело шагайте вперед! Время заявит о себе — словом, делом, так, как вам будет угодно. Что бы вы сейчас ни предприняли, вы примете верное решение и не пожалеете о нем.

Иногда для привлечения Фортуны нужно просто продиктовать ей свои желания. И для вас, Близнецы, настал такой момент. Дайте волю фантазии и включите свою интуицию. Куда она вас позовет? Стоит ли вам браться за новый проект, или лучше отложить его на потом? Только вы способны определиться. Не ждите, пока кто-то повернет колесо Судьбы за вас.

Вас не совсем устраивает то, как протекает ваша жизнь. Напишите ее идеальный сценарий, визуализируйте то, чего вам не хватает. Представьте, как к вам приходят успех в делах, на личном фронте. Только не скупитесь на детали. Точное представление поможет вам привлечь удачу.

Вы слишком много думаете о прошлом. В последнее время оно стало отравлять ваше настоящее и рискует подпортить будущее. Отпустите его, попросите прощения у тех, перед кем считаете себя виноватым. Это поможет вам укрепить ваши нынешние отношения и строить их дальше на любви и доверии.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 сентября, растущая Луна в Стрельце благосклонна к тем, кто решится на шаг вперед и не побоится трудностей. Некоторым знакам будут легко даваться новые проекты и творческие процессы.

Вы вступаете на путь нового цикла. Он потребует от вас сил и упрямства, которыми вы обладаете в достаточной мере. У вас есть еще три месяца, чтобы достичь того, к чему вы стремились ранее в этом году. Да, вы столкнетесь с проблемами. Но помните, что путь к успеху вымощен неудачами. Сила воли и поддержка близкого вам человека помогут вам победить их. Доверьтесь своему партнеру, он вас не подведет.

Космический совет: настройтесь на достижение цели и не отвергайте помощь любимого.

♍ Дева

Время перевести взгляд с мира вещей на мир идей. Полезным для вас окажется самообучение и раскрытие собственных способностей. Все, что вам доставляет удовольствие в плане саморазвития, пойдет на пользу — рисование, чтение, прогулки по любимому городу, прослушивание лекций и передач. Погрузитесь в мир учебы со всей самоотдачей.

Космический совет: познайте свои таланты через обучение.

♎ Весы

Вы оказались перед моментом истины: вы шли к цели, и вот, осталось сделать последний шаг. Не мучайтесь сомнениями, вы давно готовы. Сконцентрируйте силы на том, к чему стремились последние месяцы, и успех гарантирован. Возможно, вскоре вам предложат новый проект, которого вы давно ждали.

Космический совет: осталось сделать последний шаг к цели.

♏ Скорпион

Этап планирования и разработки стратегии окончен, Скорпион. Пришло время действовать! Идите точно по плану, не отклоняйтесь от выбранного пути. Вселенная на вашей стороне, она поможет вам там, где вы того не ждете. Сохранить энергию вам помогут медитации и прогулки на свежем воздухе.

Космический совет: пора действовать.

♐ Стрелец

Вы на пике вдохновения. Вашего тепла и света хватит на целый мегаполис! Не тяните, пора воплощать давно задуманные идеи и строить новую жизнь. Это не значит, что обойдется без трудностей, но с ними вам помогут справиться друзья и неожиданные союзники. Космический совет: используйте вдохновение для создания своей новой жизни.

♑ Козерог

То, что земная жизнь является синонимом испытаний и невзгод, для вас не новость, Козерог. Испытайте себя, чтобы выйти за пределы хаоса и в любом случае найти скрытый порядок. Не ждите конкретного результата — отсутствие ожиданий и иллюзий поможет вам избежать разочарований. Будьте гибче, и Вселенная не оставит вас без куска пирога Удачи.

Космический совет: откажитесь от ожиданий и постройте свой порядок в царящем хаосе.

♒ Водолей

Вокруг вас сконцентрировались мощные потоки энергии, и все ваши желания сбываются на глазах. Воспользуйтесь этим, и не прогадаете. Чем конкретнее вы сформулируете свой запрос, тем большим будет удовольствие от результата. Не переживайте, в этих удачах будет и ваша заслуга!

Космический совет: сформулируйте запрос — получите результат.

♊ Рыбы

Отдайтесь целиком и полностью творчеству. Для вас день будет полон вдохновения и любви. Чем меньше вы будете ограничивать себя в фантазиях, тем плодотворнее будет работа. Не ждите золотых гор в награду, но знайте — у вас появятся поклонники.

Космический совет: отдайтесь творческому порыву.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 сентября.