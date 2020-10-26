Новые парочки шоу-бизнеса: Кто из звезд сошелся в 2020-м?

Этот год был непростым для многих пар: расстались Агата Муцениеце и Павел Прилучный, Анастасия Решетова и Тимати, Кристина Асмус и Гарик Харламов. Но есть знаменитости, которые обрели свое счастье с новым партнером. 5-tv.ru собрал главные звездные парочки этого года.

Екатерина Варнава и Александр Молочников

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Пару увидели вместе на «Кинотавре», где Александр представлял новый фильм «Скажи ей». Его сопровождали юмористка Екатерина Варнава и актриса Светлана Ходченкова. Молочникову приписывали роман с Ходченковой еще несколько месяцев назад во время съемок картины, где она исполнила главную роль. В начале лета Варнава рассказала, что рассталась с хореографом Константином Мякиньковым после шести лет отношений. Тогда же она призналась, что встретила нового мужчину на съемочной площадке одного из телепроектов.

Надежда Сысоева и Дмитрий Чернак

Instagram @dimarnak

Участница Comedy Woman Надежда Сысоева рассказала о новом романе в начале сентября. Ее избранником стал Дмитрий Чернак, с которым девушка работала в шоу Comedy Woman. Дмитрий — автор шоу и несколько раз появлялся на сцене. До Чернака Надежда встречалась с участником группы «Банд’Эрос» Ромой Паном. В одном из интервью юмористка рассказала, что это были эмоциональные отношения, которые дошли до предложения руки и сердца. Кроме того, Надежда прокомментировала слухи о романе с Павлом Волей. По ее словам, с Павлом она только дружила, а когда их заподозрили в романе, шоумен посоветовал ей «не париться».

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda; Anatoly Lomokhov

Долгое время Илью Авербуха называли главным холостяком фигурного катания. Но в июле общественность узнала о романе фигуриста со звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. До официального подтверждения молодые люди не афишировали роман. Арзамасова и Авербух не скрывают свои отношения и часто появляются вместе. Новость о романе широко обсуждали в сети: Авербух старше избранницы на 21 год. До встречи с Арзамасовой фигурист был женат на своей партнерше по льду Ирине Лобачевой — их брак длился 12 лет. После развода Илья Авербух не комментировал личную жизнь.

Айза Анохина и Олег Майами

Instagram @aizalovesam

В начале лета Айза Анохина и Олег Майами объявили об отношениях после старта реалити-шоу о жизни телеведущей. Певец выложил на страницы отрывок романтичной песни, посвященной возлюбленной. Уже через месяц пара объявила о расставании. Тогда Айза рассказала подписчикам, что на самом деле она уже давно не в отношениях с Олегом, но скрывала это ради пиара реалити-шоу. Сейчас Айза и Олег снова встречаются и делятся счастьем на страницах Instagram. Айзу Анохину многие узнали по отношениям с Алексеем Долматовым, известным как рэпер Guf. За романом следили подростки в 2000-х. После расставания с Долматовым Айза вышла замуж за Дмитрия Анохина, но развелась с ним. В начале 2020-го телеведущая рассказала, что причиной для развода стало восприятие аудитории Айзы как жены Долматова. От двух мужей Анохина воспитывает сыновей Сэма и Элвиса.

Мирослава Карпович и Павел Прилучный

Global Look Press / Anna Salynskaya; РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В 2020-м огласку получил развод актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. На страницах Instagram Агата рассказала о бытовом насилии со стороны Павла. Муцениеце до сих пор переживает болезненный развод: она выпустила шоу на YouTube, куда приглашает «коллег по несчастью». Через пару недель в сети появилась информация о новой пассии звезды сериала «Мажор» — по слухам, Прилучный встречается со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Инсайдеры уверены, что пара вот-вот объявит об отношениях, ведь Прилучный уже выставил на продажу дом, в котором проживал с Муцениеце. Актеры не комментируют домыслы и предпочитают держать личную жизнь в секрете.

Джесси Джей и Ченнинг Татум

Global Look Press / Mayer facetoface

Звезду фильмов «Шаг вперед» и «Супер Майк» Ченнинга Татума заметили с певицей Джесси Джей в Лос-Анджелесе. Роман вызвал интерес потому, что Татум и Джесси Джей уже встречались год назад, но расстались из-за занятости актера. До встречи с певицей Ченнинг Татум был женат на актрисе Дженне Деван. Они познакомились в 2005-м на съемках фильма «Шаг вперед», где играли влюбленную пару. Через четыре года отношений Татум и Деван поженились и прожили в браке девять лет. Эту пару называли одной из самых красивых в Голливуде. В 2018-м Татум и Деван развелись.

Николь Потуральски и Брэд Питт

YouTube / INFOSHOW

В 2020-м стало известно о новом романе актера Брэда Питта. Папарацци сделали снимки Питта с моделью Николь Потуральски. Девушку тут же начали сравнивать с бывшей женой актера Анджелиной Джоли. Кроме того, интернет-пользователи отмечают сходство Николь с моделью русского происхождения Ириной Шейк. Многих волнует отношение Анджелины Джоли к новой пассии Брэда Питта. Инсайдеры заявляют, что Энджи ненавидит Николь. Потуральски прокомментировала это на своей странице, подписав снимок «Счастливые люди никого не ненавидят». А позже ответила одному из подписчиков, что никакой ненависти нет. Некоторые пользователи оставляют под фотографиями Николь негативные комментарии — когда-то так критиковали и Анджелину Джоли, ради которой Брэд Питт расстался с актрисой Дженнифер Энистон.