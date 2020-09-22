Нередки случаи, когда человек дает в долг своему другу. Иногда вернуть одолженные деньги удается довольно скоро и без лишних проблем, но бывает, что ситуация затягивается. О том, как заставить близкого человека вернуть долг и при этом не испортить с ним отношения, рассказали 5-tv.ru психолог и коллектор.

Не имей сто рублей

Психолог и профессор Андрей Зберовский считает, что каждый раз давая взаймы необходимо помнить: если человек не отдает деньги, значит дружба ставится под сомнение. По его словам, самый простой и действенный способ получить свои деньги обратно — сослаться на какие-то важные жизненные обстоятельства, которые требуют значительных расходов.

«Купить коронку на зуб, либо стоматологическое протезирование, или деньги нужны для помощи вашим родителям, жене, детям. То есть должна быть какая-то аргументация, которая позволяет немного надавить на совесть человеку. Показать, что данные деньги вы собираетесь не просто из принципа вернуть, а чтобы использовать в каком-то важном задании», — сказал психолог.

По его мнению, как только к делу привлекаются третьи лица, у которых заимодавцу приходится просить вернуть деньги, о дружбе речь уже не идет. Лучше подсказать другу, где ему взять средства или как ему их заработать, чем идти к его родителям или знакомым, считает Зберовский. В этом случае дружбу еще можно сохранить.

По поводу периодичности напоминания о возврате долга, психолог заявил, что стоит учитывать специфику дружбы.

«Если мы хотим деньги просто получить и об этом человеке забыть, то надо об этом ежедневно напоминать. Если вы допускаете, что человек все же деньги отдаст, и вы желаете с ним сохранить даже нормальные отношения, то можно напоминать хотя бы раз в три дня», — посоветовал эксперт.

Он пояснил, что, в соответствии с психологией займа, человек обычно берет в долг сразу у нескольких людей. Поэтому, будучи должным каждому, он мысленно ранжирует тех, кому он обязан вернуть средства. Как правило, в первую очередь долг возвращают самым настойчивым и «опасным», заявил Зберовский.

А что думает коллектор?

Со своей стороны, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев объяснил, что нужно делать, если все вышеперечисленные средства не работают. По мнению коллектора, друзьям в долг вообще давать не стоит, а иначе, как гласит народная мудрость, «не будет ни денег, ни друзей».

Однако если это все же произошло, надо исходить из того, какие документы есть на руках у «кредитора».

«Если у вас есть расписка в получении денежных средств, то в расписке указывается сумма и срок, когда надо вернуть. Дальше можно использовать досудебные методы, то есть звонки, визиты, напоминания», — сказал он.

Коллектор отметил, что при отсутствии расписки можно обратиться в суд, если есть свидетели и переписка, доказывающая факт получения денег другом. Однако, по словам Мехтиева, такие доказательствами все же являются «зыбкими». То же самое касается и банковского перевода.

«Вы же когда переводите, вы заодно подписываетесь, что переводите в личных целях. Да, вы перечислили деньги, но не указаны же цели, скажут вам адвокаты с той стороны. Может вы решили их подарить», — пояснил коллектор.

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