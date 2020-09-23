🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

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Василий Заика
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Сегодня, 23 сентября, растущая Луна в Стрельце помогает в решении любых бюрократических дел и заключении выгодных сделок.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 сентября, растущая Луна в Стрельце благоволит людям с хорошей интуицией, помогает решать важные рабочие вопросы. Способствует этот день и успеху на любовном поприще.

♈ Овен

Пора оценить свои перспективы на будущее. Кажется, судьба уже приготовила для вас несколько неплохих вариантов, Овны. Нужно выйти из зоны комфорта и начать рисковать. Достижение важных целей станет вашим главным занятием на ближайшее время.

Космический совет: вокруг вас море возможностей.

♉ Телец

Вам не кажется, что вы утомились? Иногда нужно давать себе небольшую передышку и оценивать происходящее как бы со стороны. Задайте себе один важный вопрос, Тельцы. Что в данный момент времени нужно именно вам? И вы поймете, что это отдых. Лучше всего будет отправиться за город.

Космический совет: природа — лучший лекарь.

♊ Близнецы

Близнецы, обратите внимание на знаки, что посылает вам Вселенная. Также помните, что у всех свои методы избавления от горя после утраты или измены, не нужно корить себя, если что-то не получается. Найдите свой способ обрести душевный покой.

Космический совет: не смотрите на других, значение имеют лишь ваши чувства.

♋ Рак

Последние месяцы были временем переживаний и обдумывания важных вопросов. Теперь пришла пора определиться и сделать выводы. Решите для себя, какой личностью вы хотите быть.

Космический совет: пришло время расставить все точки над «i».

♌ Лев

Последние месяцы были непростыми. Даже если казалось, что у вас все отбирают, не отчаивайтесь, Львы. Примите это, как шанс избавиться от всего ненужного в жизни. На этой неделе вас ждет внезапная удача в любви и работе, а также финансовая прибыль. Если вы боитесь перемен, то не стоит. Все получится!

Космический совет: пришло время мыслить большими категориями.

♍ Дева

Вы на правильном пути, Девы. Так что продолжайте движение к цели, пусть это и нелегко. Даже если не все получается. На финише вы поймете, что все было не зря.

Космический совет: сосредоточьтесь на исполнении своей мечты.

♎ Весы

Вы наконец готовы обрести столь желанное спокойствие, Весы. Откройтесь миру, перестаньте судить окружающих. Всегда ставьте сострадание к ближним на первое место.

Космический совет: мир и покой совсем рядом.

♏ Скорпион

Вам нужно пересмотреть свое отношение к собственному телу, Скорпионы. Изнурение себя спортом до изнеможения — плохая тренировка. Вместо этого введите в обиход ежедневные простые упражнения, зарядку и прогулки. И не забывайте об умеренности в пище. Вместо бездумного поглощения еды лучше соблюдать сбалансированную диету и лишь изредка баловать себя.

Космический совет: умерьте свои желания.

♐ Стрелец

В вашей жизни были взлеты и падения. Но ни один опыт не прошел зря, Стрельцы. Вместо поиска советчиков на стороне, обратитесь к себе. Найдите решение проблемы, основываясь на собственных более ранних выводах.

Космический совет: используйте свою память, чтобы справиться с бедами.

♑ Козерог

Подумайте, какой выбор привел вас в этот конкретный момент времени? Вместо внимания к неудачам, сосредоточьтесь на успешных примерах, хвалите себя за них. Оцените, на каком этапе вы находитесь сейчас, Козероги? Это поможет выбрать правильный путь и достигнуть цели.

Космический совет: помните, что личный опыт — ваш друг, а не враг.

♒ Водолей

Будьте внимательнее к своему телу. Возможно, ваш организм давно на что-то намекает, Водолеи. Прислушайтесь к себе, нет ли опасных звоночков, хорошо ли вы себя чувствуете? Понимать себя на физическом уровне тоже очень важно.

Космический совет: найдите время для небольшого отдыха.

♊ Рыбы

Уделите немного времени себе и своим мечтам, даже самым смелым и несбыточным. Может статься, вы поймете, что все не так уж недостижимо, Рыбы. Но сначала придется освободить свой разум от ментальной клетки, которая мешает вам мыслить шире.

Космический совет: у вас появилась возможность улучшить свою жизнь.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 сентября.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

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