Миллионерша под счастливой звездой: Сколько зарабатывает астролог Василиса Володина

Василиса Володина на сегодняшний день является самым раскрученным и известным астрологом в стране. Она давно занимается звездами, однако слава и большие деньги к ней пришли благодаря передаче «Давай поженимся!». На пару с Розой Сябитовой и Ларисой Гузеевой Володина вот уже 12 лет помогает мужчинам и женщинам выбрать идеального партнера.

Естественно, став знаменитой на всю Россию, эксперт заметно подняла расценки на свои услуги. Среди ее клиентов — многие звезды шоу-бизнеса, политики и предприниматели. Модный астролог может зарабатывать большие деньги, даже не выходя в эфир — известно, что Володина отказалась сниматься в популярной телепередаче во время пандемии, боясь заразиться коронавирусом. Добровольный пропуск новых выпусков не сильно отразился на кошельке астролога — запись к эксперту из телевизора идет на несколько месяцев вперед.

Цены у Володиной поистине «звездные», если не сказать астрономические. Так, желающие получить индивидуальную консультацию у самой Володиной по всем сферам жизни должны будут выложить от 140 до 300 тысяч рублей. Последняя сумма относится к тем, кто хотел бы получить срочную консультацию в течение двух недель.

Правда, есть и более «экономные» предложения. За 70-150 тысяч рублей астролог готова описать тип партнера, подходящего ее клиенту для заключения брака, а также посоветовать, где его встретить. За ту же сумму Володина готова провести консультацию на тему деторождения и рассказать о возможности естественного зачатия или необходимости ЭКО.

Ответ на один конкретный вопрос от астролога стоит 25 тысяч рублей. Помимо Володиной в ее Астроцентре работают и другие эксперты, которые за свои услуги берут меньше: например, за гороскоп способностей ребенка клиенты должны заплатить 18 тысяч рублей, пишет KP.RU.

К слову, у обеспеченного телеастролога два высших образования: помимо Московской академии астрологии она также прошла обучение в Академии управления на экономиста-математика, что помогает ей крайне успешно вести бизнес.