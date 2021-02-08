«История о красавице и чудовище»: дочь Долиной показала архивные снимки с Началовой

Татьяна Меркер
78 578

Юлия и Ангелина Миончинская в детстве и юности были очень дружны.

Фото, видео: Instagram @julianachalova

Дочь певицы Ларисы Долиной обнаружила в запылившихся семейных альбомах архивные снимки с Юлией Началовой. Ангелина Миончинская и будущая исполнительница хита «Герой не моего романа» Началова проводили в детстве вместе очень много времени. Дочь Долиной даже отметила: тогда их родители будто «стали общими».

В своем Instagram-аккаунте Миончинская опубликовала серию фотографий, на которых девочкам порядка 12-14 лет. На кадрах видно, что подругам было весело в компании друг друга. Они пели под гитару, танцевали, смеялись и отмечали праздники в компании общих друзей.

«История о красавице и чудовище. Тогда мы жили, кочуя от моего до Юлькиного дома и обратно, неделя там неделя тут», — прокомментировала пост Ангелина.

Instagram @dolinalina

Девушка с теплотой вспомнила их с Юлей «круглосуточные кутежи» и поблагодарила родителей, которые позволяли подругам проводить детство именно таким образом.

Подписчики аккаунта были растроганы от увиденных «теплых» снимков и вспомнили добрым словом скоропостижно скончавшуюся Началову.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографии сильно повзрослевшей дочери Юлии Началовой. Девочка пошла уже в восьмой класс.

Читайте также

-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
75.11
-0.62 89.89
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:05
«Мужской уикэнд»: Шепелев улетел от беременной возлюбленной на горнолыжный курорт
3:46
На Дальнем Востоке массово эвакуируют школьников и отменяют занятия
3:19
«Чудовищный день»: у телеведущего Андрея Разыграева умерла мама
3:01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака
2:50
Россия возобновила регулярные авиарейсы в Грецию и Сингапур
2:21
Родственники Сенчиной так и не установили памятник на ее могиле, но распродают имущество

Сейчас читают

Федор Поминальник: что можно и нельзя делать 8 февраля
ТОП-5 знаков зодиака, которых в феврале ждут неприятности
Названы три знака зодиака, которым повезет в 2021 году
Три верных способа: как подать на алименты, не расторгая брак?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Псаки перепутала Олимпийские игры в Токио и Пекине
«У меня нет полномочий»: как «переобулся» Зеленский и лично отключил три телеканала
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака