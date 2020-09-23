«История о красавице и чудовище»: дочь Долиной показала архивные снимки с Началовой

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Татьяна Меркер
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Юлия и Ангелина Миончинская в детстве и юности были очень дружны.

Фото, видео: Instagram @julianachalova

Дочь певицы Ларисы Долиной обнаружила в запылившихся семейных альбомах архивные снимки с Юлией Началовой. Ангелина Миончинская и будущая исполнительница хита «Герой не моего романа» Началова проводили в детстве вместе очень много времени. Дочь Долиной даже отметила: тогда их родители будто «стали общими».

В своем Instagram-аккаунте Миончинская опубликовала серию фотографий, на которых девочкам порядка 12-14 лет. На кадрах видно, что подругам было весело в компании друг друга. Они пели под гитару, танцевали, смеялись и отмечали праздники в компании общих друзей.

«История о красавице и чудовище. Тогда мы жили, кочуя от моего до Юлькиного дома и обратно, неделя там неделя тут», — прокомментировала пост Ангелина.

Instagram @dolinalina

Девушка с теплотой вспомнила их с Юлей «круглосуточные кутежи» и поблагодарила родителей, которые позволяли подругам проводить детство именно таким образом.

Подписчики аккаунта были растроганы от увиденных «теплых» снимков и вспомнили добрым словом скоропостижно скончавшуюся Началову.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографии сильно повзрослевшей дочери Юлии Началовой. Девочка пошла уже в восьмой класс.

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