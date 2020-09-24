В Петербурге ищут девушку, ушедшую в неизвестном направлении
| Алиса Маркова Общество 45
Информация о пропаже 21-летней петербурженки поступила 23 сентября.
Фото: ТАСС / Артем Геодакян
21-летнюю девушку ищут в Петербурге. Софья Юсупова пропала 23 сентября. Сообщается, что она ушла в неизвестном направлении.
Девушка ростом 172 сантиметра, она худощавого телосложения с черными волосами и карими глазами. Последний раз ее видели в салатовой куртке до колен с капюшоном, темных джинсах, темной шапке и полосатом шарфе. Софье Юсуповой требуется медицинская помощь.
Увидевшие пропавшую девушку могут позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
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