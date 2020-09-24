Число судьбы: Каким будет характер малыша в зависимости от даты его рождения

Каждый родитель хотел бы знать, как сложится судьба его ребенка. Для этого существует простая формула, подсказанная нумерологами, которая поможет выявить важные черты характера малыша. Ведь именно характер определяет будущий путь чада и то, чего он способен достичь.

Чтобы узнать число судьбы ребенка, необходимо сложить все числа даты его рождения, а затем прочитать пояснения к получившейся цифре. Например, дата рождения малыша — 16 ноября 2017 года. Число судьбы рассчитывается следующим образом: 1+6+1+1+2+0+1+7 = 19 = 1+9 = 10 = 1+0 = 1.

Число 1

Ребенок, чья цифра «1», является безусловным лидером. Он с детства не привык поддаваться влиянию более авторитетных людей. У него есть свое независимое мнение и твердая позиция. К своей цели он будет идти через все рвы и преграды, четко понимая, что ему нужно. Энергию такого ребенка необходимо направлять в нужное русло, поддерживая его и одобряя.

Число 2

Такой ребенок очаровывает окружающих своим обаянием. Он никогда не лезет на рожон и не провоцирует ссоры, стараясь быть в хороших отношениях со всеми. Такой подход располагает к нему людей, но при этом ребенку с цифрой «2» часто не хватает уверенности в себе. Его нужно постоянно поощрять и хвалить, чтобы в нем росла уверенность в собственных силах.

Число 3

Малыш с числом «3» любит приковывать к себе взгляды и вызывать восхищение. Он общителен, активен и часто становится центром внимания в школе. Вокруг него всегда много единомышленников и друзей. Вместе с тем ему бывает трудно собраться и сконцентрироваться на решении одной задачи. Родители должны научить его быть терпеливым и трудолюбивым.

Число 4

Ребенок с цифрой «4» отличается большой организованностью и здравомыслием. Он не терпит беспорядка и глупости, поэтому даже в юном возрасте начинает учить других. Ему нужно личное пространство — вторжения на свою территорию он не любит. Тем не менее, несмотря на полную самостоятельность, он нуждается в любви родителей не меньше других.

Число 5

Этот ребенок — исследователь и искатель. Ему все интересно, обо всем ему нужно составить собственное мнение. Он терпеть не может находиться под чужим контролем, поэтому родителям с ним будет не так-то просто. Вместе с тем его упрямство и категоричность не мешает ему хорошо относиться к маме и папе, которых он любит безгранично.

Число 6

Такой ребенок любит находиться в шумной компании, одиночество ему вредит. Он дружелюбен и внимателен, а энергии ему не занимать. Его слабая сторона — чрезмерная эмоциональность, которая в будущем чревата вспышками и постоянным недовольством. Чтобы выровнять его темперамент, необходимо проявлять к чаду больше нежных чувств и любви.

Число 7

Этот малыш умен и одарен. В нем нужно развивать именно интеллектуальные способности, так как в будущем на этой ниве он способен добиться больших успехов. В то же время характер ребенка не из легких: у него на все есть свое мнение, и к советам окружающих он редко прислушивается. Однако скандалы не закатывает и на слова других людей реагирует спокойно.

Число 8

Малыш с этим числом — настоящий ревнивец и собственник. Он стремится стать лучшим во всем и очень переживает, если у него что-то не получается. Ему нужно дать понять, что ошибки совершают все, а мир идеальным не бывает. Если такой ребенок будет много учиться и работать над собой, он может многого достичь на выбранном им направлении.

Число 9

Ребенок обладает многими талантами. Он разносторонний и любознательный и легко обучается всему новому. Малышу нужно уделять много внимания и развивать в нем данные ему способности. Стоит помнить, что он крайне нуждается в поддержке и похвале для веры в собственные силы. Тогда в будущем он сможет подарить родителям ответную любовь и внимание, пишет Cosmopolitan.

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