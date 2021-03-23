Несовременная классика: Какие сюжеты могут исчезнуть из мультфильмов Disney?

Нормы морали и этики стремительно меняются. Не удивительно, что это влияет на все сферы жизни человека, в том числе и на кинематограф. Например, по новым правилам кинопремии «Оскар», если фильм хочет претендовать на главную награду, режиссеры должны выполнить несколько обязательных условий. В картине должны сниматься актеры афро-, латиноамериканского или азиатского происхождения, не меньше трети исполнителей ролей второго плана должны быть женщинами, приветствуется наличие в съемочной группе людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, людей с ограниченными возможностями здоровья. И это далеко не все рекомендации для современного «хорошего» фильма.

Как в ремейках Disney изменили сюжет?

В последние годы компания Disney активно снимает ремейки на свои культовые мультфильмы. В новые картины иногда добавляют сюжетные линии, переделывают классических персонажей и вводят новых героев, которые соответствуют современным прогрессивным взглядам.

В ремейке на мультфильм «Красавица и чудовище» герою Лефу сменили сексуальную ориентацию: судя по поведению персонажа, он безответно влюблен в Гастона — охотника и завидного жениха. Некоторые сцены фильма показались настолько «вольными», что в российский прокат «Красавица и чудовище» вышел в несколько измененном варианте.

Кадр из к/ф «Красавица и чудовище», 2017-й. Фото: Kinopoisk.ru

В 2019 году в прокат вышел фильм «Аладдин». На волне движения нового феминизма, создатели картины несколько изменили принцессу Жасмин. В фильме она получилась более независимой и самостоятельной. Хотя критики все же нашли к чему придраться. Например, возмущались тому, что Аладдин обманывал возлюбленную, что по современным нормам недопустимо.

Кадр из к/ф «Аладдин», 2019-й. Фото: Kinopoisk.ru

Создатели экранизации шедевра Disney «Мулан» также «оторвались» на сценарии и героях, убрав любовную линию между Мулан и Ли Шангом, объяснив это тем, что история их отношений напоминает харассмент на рабочем месте.

В ремейке на «Русалочку», премьера которой должна состояться в 2021-м, главную роль исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли, хотя в оригинальном произведении Disney Ариэль — светлокожая девушка. И если часть поклонников мультфильма поддерживает разнообразие актеров и переосмысление персонажей, то другая — возмущена тем, что сценаристы отходят от канона.

Кадр из м/ф «Русалочка», актриса Холли Бейли. Фото: Kinopoisk.ru, Globalookpress.com / Mayer/ face to face

Также студия Disney взялась за ремейк на один из старейших мультфильмов — «Питера Пэна» 1952 года. На роль феи Динь-Динь выбрали афроамериканскую актрису Яру Шахиди, которая известна зрителям по ролям в сериалах «Черноватый» и «Скандал». Роль главного героя сказки Питера Пэна исполнит Александр Молони, а Венди сыграет 12-летняя дочь Милы Йовович Эвер Андерсон.

Кадр из м/ф «Питер Пэн», актриса Яра Шахиди. Фото: YouTube.com, Globalookpress.com / Mayer / face to face

У Disney еще много мультфильмов, на которые можно снять ремейк. Давайте подумаем, как и что в них могут изменить в угоду новым нормам морали и этики.

«Горбун из Нотр-Дама»

Мультфильм по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» появился в 1996-м. «Горбун из Норт-Дама» выделяется среди остальных продуктов Disney недетским сюжетом и поднятой темой притеснения расовых меньшинств во Франции в XV веке. Кинозрители видят, как судья Клод Фролло пытается выжить народ рома (цыган) из Парижа. Именно этот момент может не войти в современную экранизацию мультфильма.

Кадр из м/ф «Горбун из Нотр-Дама», 1996-й. Фото: YouTube.com

Кроме притеснения национальных меньшинств, главный антигерой издевается над человеком с ограниченными возможностями здоровья — Квазимодо. Он внушает ему мысли, что «урода» в обществе не примут. Квазимодо верит и понимает, что он должен провести жизнь в заточении в Нотр-Даме де Пари. Фролло оказался прав, ведь когда главный герой решился выйти на улицу и принять участие в Дне дураков, парижане освистали его и начали издеваться. Только представительница цыганского этноса — Эсмеральда, не отвернулась от несчастного парня и подала руку.

Кадр из м/ф «Горбун из Нотр-Дама», 1996-й. Фото: YouTube.com

Эсмеральда — главный раздражающий фактор Клода Фролло: он одновременно ненавидит ее из-за национальности, но также сильно желает, пытаясь себя убедить, что его попутал бес. Чего только стоит довольно откровенная для детского мультфильма сцена, где стоя возле горящего камина, герой поет песню о своей страсти к девушке. Когда он видит, что она не собирается отдаться ему и дружит с Квазимодо, судья решает убить ее. Фролло готов сжечь Париж и святейшее место средневековой Франции — собор Парижской Богоматери ради того, чтобы уничтожить непокорную Эсмеральду. Клод Фролло считается главным абьюзером вселенной Disney, а уровень его жестоки выходит за рамки детской мультипликации.

В «Горбуне из Нотр-Дама» много моментов, из-за которых ремейк мы либо не увидим, либо увидим в сильно измененном виде. Это и притеснение национальных меньшинств, и издевательство над людьми с ограниченными возможностями здоровья, и попытки насилия над женщиной.

«Покахонтас»

В сюжет мультфильма «Покахонтас», вышедшего в 1995-м, заложены реальные исторические фигуры. Образ главной героини создан на основе биографии индейской принцессы Матоаки — дочери вождя нескольких индейских племен Поухатана. Также реальны герои красавчик-колонизатор Джон Смит, губернатор Рэдклифф и жених Покахонтас Кокум. Мультфильм стал первым проектом Disney, в основу которого заложен не роман или сказка, а исторические события, произошедшие на территории штата Вирджиния в XVI веке.

Кадр из м/ф «Покахонтас», 1995-й. Фото: Kinopoisk.ru

В «Покахонтас» показывается колонизация Северной Америки англичанами и попытки уничтожить коренное население материка — индейцев. Геноцид неугодных для переселенцев народов начали еще испанцы в XV веке, когда Христофор Колумб достиг берегов Багамских островов. В мультфильме Disney показано, как враждебно завоеватели относятся к местному населению и планируют его истребить. Стоит вспомнить песню Покахонтас, в которой она пытается объяснить Джону, что они тоже люди, но с другими культурными особенностями.

Ярко-выраженные ксенофобские настроения встречаются на протяжении всего сюжета «Покахонтас». Англичане называют местных «дикарями» и «краснокожими». Губернатор Рэдклифф заявляет, что индейцев «даже и людьми нельзя назвать», а места в современном обществе им нет. Племя Покахонтас придерживается того же мнения об англичанах. Но они защищают не ценные ископаемые, за которыми приплыли колонисты, а родной край.

Сценаристы «Покахонтас» сумели плавно отвести сюжет от темы ксенофобии и перевели внимание зрителей на любовную историю Джона и индейской принцессы. К сожалению, хэппи-эндом она не закончилась: возлюбленный Покахонтас получил ранение, прикрыв собой ее отца и отправился обратно в Англию, а девушка осталась в Вирджинии. Но в мультфильме есть один персонаж, который на 100% впишется в рамки современных реалий Голливуда — помощник губернатора Уиггинс. Скорее всего, он нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Геркулес»

Мультфильм об античной Греции не относится к шедеврам Disney, но кинозрители его любят, а песня из него даже была номинирована на «Оскар» в 1998-м. В центре сюжета — мифы о богах древней Греции и Геракле. В версии Disney главный персонаж получил имя Геркулес. Его возлюбленная Мегара — жертва абьюзера Аида. Среди остальных принцесс Disney Мегару выделяет ее образ сильной независимой женщины.

Кадр из м/ф «Геркулес», 1997-й. Фото: Kinopoisk.ru

Первая встреча Геркулеса и Мегары происходит во время ее попытки переманить хранителя реки на сторону Аида, но тот сделал героине непристойное предложение, из-за чего между ними разгорелся конфликт. Вероятно, мифический персонаж пытался принудить ее к близости — об этом намекает его фраза «люблю пылких». Но тут вмешался Геркулес, спас Мегару, а она получила еще несколько лет рабства у Аида за защиту своей чести. Девушка попала в его лапы из-за своей глупости: она продала душу богу царства мертвых ради мужчины, который ее в итоге бросил. Аид пользуется Мегарой как сексуальной приманкой в своих злодеяниях и оказывает на нее психологическое насилие. Из-за своей непростой жизненной ситуации героиня разочарована в мужчинах и считает их «мелочными и бесчестными».

В случае выпуска ремейка на «Геркулеса», сценаристы могут вырезать некоторых персонажей, например, того же хранителя рек. Кроме того, тема абьюза Мегары со стороны Аида тоже может быть опущена, либо сглажена.

«Похождения императора»

События в мультфильме происходят на территории Перу в городе Куско, который по сей день существует на юге страны. Император инков Куско молод и нарциссичен. Сюжет «Похождений императора» начинается с того, что он пытается выбрать себе невесту, но девушки его не устраивают, он называет их «товаром». Правитель вслух озвучивает их недостатки — усы и угри. В сцене в кафе, где Куско в облике ламы переоделся в женщину, чтобы его не узнали, один из посетителей замечает его «сексуальную» походку и одобрительно кивает Паче — другу императора по несчастью.

Кадр из м/ф «Похождения императора», 2000-й. Фото: YouTube.com

Но больше всего в мультфильме прослеживается тема эйджизма — дискриминация по возрасту. Главный герой постоянно шутит и оскорбляет свою советницу Изму из-за ее плохого внешнего вида. Да, Куско делает это небеспочвенно, потому что подозревает, что помощница мечтает свергнуть его с трона и захватить власть. Но этом дискриминация людей почтенного возраста не заканчивается. Император мечтает снести деревушку и построить на ее месте что-то наподобие спа-комплекса. Его не волнует тот факт, что сотни крестьян могут потерять свой дом и в том числе пенсионеры. Кстати, одного из них выбрасывают из окна в самом начале мультфильма.

Кадр из м/ф «Похождения императора», 2000-й. Фото: YouTube.com

Сценаристы «Похождений императора» не отошли от темы эйджизма и во второй части мультфильма, которая, кстати, стала одним из самых удачных сиквелов Disney. В центре внимания оказывается второстепенный персонаж Кронг — помощник злодейки Измы, от которой он ушел в конце первой части. Но герой снова встречает свою бывшую начальницу, она впутывает его преступный заговор: они обманным путем продают эликсир молодости пенсионером, а они настолько увлекаются приемом этого БАДа, что продают дом престарелых. Они снимают с себя буквально последние рубашки и остаются на улице, некоторые голышом. Конечно, как это бывает в сказках, все заканчивается хэппи-эндом.

Кадр из м/ф «Похождения информации», 2000-й. Фото: Kinopoisk.ru

Стоит отметить, что мультфильм «Похождения императора» стал первым проектом Disney, в котором появилась беременная женщина — жена Пачи Чича. Но из-за эйджизма и дискриминации женщин за недостатки во внешности, могут исчезнуть некоторые сцены и сюжетные линии.